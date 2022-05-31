Получить пенсию досрочно может новая категория украинцев – кого касается

В Украине время от времени меняются правила по выплате пенсий. В частности, с февраля этого года досрочно оформить пенсию могут родители детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, однако которым не установлена инвалидность.
Подробно о том, кто имеет право на такие выплаты, и как их оформить, объяснили в Пенсионном фонде.
Для мужчин и женщин условия отличаются
Следовательно, если ребенок болен тяжелыми, редкими заболеваниями, и ему не установлена инвалидность, то мать или отец, воспитавшие ребенка до достижения шестилетнего возраста, имеют право на досрочную пенсию.
Условия для родителей отличаются так:
- женщинам для получения выплат нужно достигнуть 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа;
- мужчинам доступны выплаты по выбору матери или если ее нет, и только после достижения 55-летнего возраста и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.
В ПФУ отмечают, что определение термина "тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность" можно пересмотреть в статье 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Что нужно для оформления пенсии
Чтобы получить выплаты, нужны следующие документы:
- заявление о назначении досрочной пенсии;
- документ о рождении ребенка;
- справка медицинского учреждения о заболевании ребенка, что было до шестилетнего возраста.
Некоторые пенсионеры получат большие выплаты
Ранее "Сегодня" рассказывали, что пенсионеры, которые после назначения пенсии продолжали работать, имеют право на автоматический перерасчет выплат. Но в этом году он пройдет позже, чем обычно, из-за войны войны с РФ.
Следовательно выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.
Также мы писали, что иногда людям не хватает страхового стажа для назначения пенсии, но за него можно доплатить.
"Сегодня" объясняли также, почему некоторые ВПЛ перестали получать помощь, и каким в стране будет главное новшество июня.