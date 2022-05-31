Получить пенсию досрочно может новая категория украинцев – кого касается

Рассказываем, кому еще разрешили получить пенсию досрочно, и что для этого нужно сделать

Кто может получить досрочную пенсию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине время от времени меняются правила по выплате пенсий. В частности, с февраля этого года досрочно оформить пенсию могут родители детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, однако которым не установлена инвалидность.

Подробно о том, кто имеет право на такие выплаты, и как их оформить, объяснили в Пенсионном фонде.

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Для мужчин и женщин условия отличаются

Следовательно, если ребенок болен тяжелыми, редкими заболеваниями, и ему не установлена инвалидность, то мать или отец, воспитавшие ребенка до достижения шестилетнего возраста, имеют право на досрочную пенсию.

Условия для родителей отличаются так:

женщинам для получения выплат нужно достигнуть 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа;

для получения выплат нужно достигнуть 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа; мужчинам доступны выплаты по выбору матери или если ее нет, и только после достижения 55-летнего возраста и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

В ПФУ отмечают, что определение термина "тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность" можно пересмотреть в статье 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Что нужно для оформления пенсии

Чтобы получить выплаты, нужны следующие документы:

заявление о назначении досрочной пенсии;

документ о рождении ребенка;

справка медицинского учреждения о заболевании ребенка, что было до шестилетнего возраста.

Некоторые пенсионеры получат большие выплаты

Ранее "Сегодня" рассказывали, что пенсионеры, которые после назначения пенсии продолжали работать, имеют право на автоматический перерасчет выплат. Но в этом году он пройдет позже, чем обычно, из-за войны войны с РФ.

Следовательно выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

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Также мы писали, что иногда людям не хватает страхового стажа для назначения пенсии, но за него можно доплатить.

"Сегодня" объясняли также, почему некоторые ВПЛ перестали получать помощь, и каким в стране будет главное новшество июня.