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Некоторые пенсионеры получат большие выплаты: кому сделают перерасчет

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 11:08
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Рассказываем, кому сделают перерасчет и выплатят большие суммы начиная с июня
Некоторые пенсионеры получат надбавку
Некоторые пенсионеры получат надбавку / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Пенсионеры, которые после назначение пенсии продолжали работать, имеют право на автоматический перерасчет выплат. Однако он пройдет позже, чем обычно, из-за военного положения.

Когда люди смогут получить деньги, рассказали в Пенсионном фонде.

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Как быстро пройдет перерасчет

Новые суммы выплат для работающих пенсионеров назначают каждые два года. Для этого человек либо должен обратиться в фонд, либо перерасчет пройдет автоматически.

"Право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный в том числе по февраль текущего года", – объясняют в ПФУ.

Однако из-за войны страхователи подавали отчеты за I квартал 2022 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования позже обычного – вплоть по 10 мая. Именно поэтому и перерасчет проходит на месяц позже.

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Следовательно, выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

"Пересчет производится с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предварительного перерасчета) пенсии, или – в случае целесообразности – с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предварительного перерасчета) пенсии", – отмечают в Пенсионном фонде.

Согласно статистике, на 1 апреля в Украине 2,7 млн работающих пенсионеров. В среднем они получают выплаты в размере 4532,91 грн. В то же время, средний размер пенсий всех пенсионеров составляет 4370,45 грн.

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Что делать, если не хватает страхового стажа

Ранее "Сегодня" объясняли, что чтобы человеку начали выплачивать пенсию, нужно иметь полные месяцы страхового стажа. Однако бывает такое, что его не хватает. Но это не значит, что выплат не будет. За неполные месяцы стажа можно доплатить.

Для зачисления страхового стажа существует страховой взнос. Он оплачивается ежемесячно, и сумма у каждого может быть разной, но не меньше минимальной суммы, которая рассчитывается специально.

Однако если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимальной, стаж соответственно уменьшился, и для расчета пенсии его может не хватить.

С 30 апреля 2022 сумма доплаты за прошлые годы рассчитывается от сегодняшнего уровня минимальной зарплаты и страхового взноса.

В частности, минимальный страховой взнос на сегодняшний день составляет 1 430 грн (минимальная заработная плата 6 500 грн, умноженная на 22%).

Мы также рассказывали, что Украина изменила порядок начисления социальных выплат, и благодаря этому некоторым гражданам увеличат пенсию, и писали, кто получит выплаты на 1,5 тыс. грн больше.

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