Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

ВПЛ не отменяли ни один вид выплат – почему некоторые перестали получать помощь

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 мая, 17:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, сколько регионов, где ведутся активные боевые действия, осталось в Украине и на что это влияет
Ни один вид выплат ВПЛ не отменялся
Ни один вид выплат ВПЛ не отменялся / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине не отменяется выплата помощи внутриперемещенным лицам, однако деньги не будут получать те люди, в регионах проживания которых уже не ведутся боевые действия и их жилье не разрушено.

Это подробно объяснила Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телемарафона.

Реклама

"Никакой категории ВПЛ не отменяют выплаты. Кто в этой категории ВПЛ? Первое – это перемещенные лица с территории, где ведутся активные боевые действия, это территории, которые окружены, заблокированы, и это те населенные пункты, куда сегодня нет возможности людям возвращаться и проживать. А вторая категория ВПЛ – это переселенцы, у которых разрушено жилье", – сказала Лазебная.

Министр пояснила, что при введении этого вида помощи в марте в стране насчитывалось 14 регионов, где велись активные боевые действия, сейчас их гораздо меньше – всего восемь.

Их определяет Министерство реинтеграции совместно с Министерством обороны и военно-гражданским администрациями.

Реклама

"Это 300 общин, там, где люди, которые не могут возвращаться, будут и дальше гарантированно получать эти выплаты. Поэтому выплаты не отменялись, принцип остается неизменным, вопрос в том, ведутся ли активные боевые действия, можете ли вы возвращаться", – подчеркнула Лазебная.

Сроки выплат переселенцам

ПриватБанк рассказал, что Минсоцполитики ежемесячно переводит средства до 3,13 и 23 числа включительно.

После получения средств банк распределяет и перечисляет их клиентам в зависимости от срока подачи заявления.

Реклама

Учтите, что на каждом этапе, начиная с данных в заявлении, которые могут быть неправильными и заканчивая задержками выплат средств "сверху" могут возникнуть свои проблемы.

Поэтому сроки выплат по каждой заявке индивидуальны. Напомним, что они составляют 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью в месяц.

"Сегодня" раньше писали, будут ли выплачивать какую-нибудь помощь военным, что попали во вражеский плен и рассказывали, на сколько и почему в Украине урежут субсидии.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30492.42

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1897.32

Litecoin (LTC)

66.36

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять