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Деякі пенсіонери отримають більші виплати: кому зроблять перерахунок

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 11:08
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Розповідаємо, кому зроблять перерахунок і виплатять більші суми починаючи з червня
Деякі пенсіонери отримають надбавку
Деякі пенсіонери отримають надбавку / Фото: Колаж: Сьогодні,

Пенсіонери, які після призначення пенсії продовжували працювати, мають право на автоматичний перерахунок виплат. Однак він пройде пізніше, ніж зазвичай, через воєнний стан.

Коли люди зможуть отримати гроші, розповіли у Пенсійному фонді.

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Як швидко пройде перерахунок

Нові суми виплат для пенсіонерів, які працюють, призначають кожні два роки. Для цього людина або має звернутися до фонду, або перерахунок пройде автоматично.

"Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, набутий в тому числі по лютий поточного року", – пояснюють у ПФУ.

Однак через війну страхувальники подавали звіти за І квартал 2022 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування пізніше, ніж зазвичай, – аж по 10 травня. Саме тому і перерахунок проходить на місяць пізніше.

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Відтак виплата перерахованих пенсій буде проводитись починаючи з червня та з доплатою за квітень і травень.

"Перерахунок проводиться з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або – у разі доцільності – з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії", – зазначають у Пенсійному фонді.

Згідно зі статистикою, станом на 1 квітня в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. В середньому вони отримують виплати у розмірі 4532,91 грн. Водночас середній розмір пенсій усіх пенсіонерів становить 4370,45 грн.

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Що робити, якщо не вистачає страхового стажу

Раніше "Сьогодні" пояснювали, що аби людині почали виплачувати пенсію, потрібно мати повні місяці страхового стажу. Однак буває таке, що його не вистачає. Але це не означає, що виплат не буде. За неповні місяці стажу можна доплатити.

Для зарахування страхового стажу існує страховий внесок. Він сплачується щомісяця, і сума у кожного може бути різною, але не меншою за мінімальну суму, яка розраховується спеціально.

Однак якщо сплачена сума страхового внеску була менша за мінімальну, стаж відповідно зменшився, і для розрахунку пенсії його може не вистачити.

З 30 квітня 2022 року сума доплати за минулі роки розраховується від сьогоднішнього рівня мінімальної зарплати і страхового внеску.

Зокрема, мінімальний страховий внесок на сьогодні становить 1 430 грн (мінімальна заробітна плата 6 500 грн, помножена на 22%).

Ми також розповідали, що Україні змінили порядок нарахування соціальних виплат, і завдяки цьому деяким громадянам збільшать пенсію, і писали, хто отримає виплати на 1,5 тис. грн більше.

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