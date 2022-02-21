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Пенсіонерка не дорахувалась 100 доларів: за що Ощадбанк спустошив рахунок бабусі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 лютого, 10:48
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Розповідаємо чому клієнтка-пенсіонерка не помітила списання грошей зі своєї картки і що відповіли в Ощадбанку
Пенсіонерка втратила 100 доларів через зміну тарифів Ощадбанку
Пенсіонерка втратила 100 доларів через зміну тарифів Ощадбанку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтка-пенсіонерка звинуватила Ощадбанк у викраденні її грошей з карток.

Про це обурена жінка написала відгук на сайті "Мінфін".

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Клієнтка розповідає, що на картках Ощадбанку в неї зберігалися 200 доларів і 1000 грн, а обслуговування цих рахунків було безкоштовне.

Потім у Ощадбанку змінились правила і з карток почали списувати гроші клієнтки, про що та не здогадувалась.

"Я не повинна слідкувати за зміною правил в банках, у мене є багато інших проблем. 18 лютого 2022 року я забрала тільки 100 доларів. Гроші на які я, пенсіонерка, розраховувала у мене просто вкрав бідний державний банк", – пише жінка.

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Що відповіли у Ощадбанку?

Представники банку відреагували на відгук і зазначили, що зміна тарифів – це нормальна практика для всіх банків, оскільки установа не може пропонувати ті ж умови, що й, наприклад, три чи п'ять років тому.

Зміни в тарифах регулюються ДКБО, у цьому договорі з банком прописано та підкреслено обов'язковість ознайомлення зі змінами до тарифів, а також зазначено порядок дій при незгоді клієнта з ними, написали пенсіонерці.

Новий застосунок Ощадбанку

Наприкінці 2021 року банк представив свій новий мобільний застосунок "Мобільний Ощад", який до кінця 2022 року має повністю замінити старий "Ощад 24/7".

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Зазначається, що у новій програмі кількість кліків для здійснення транзакції зменшилась з п’яти до одного. Додаток буде доступний як для Android так і для iOs.

Фішкою програми став віртуальний помічник на ім’я Ощадик, який супроводжуватиме користувачів у період користування програмою.

"Сьогодні" раніше писали, яка комісія при переведенні з картки на картку, і розповідали, як закрити рахунок у Ощадбанку.

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