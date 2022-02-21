Пенсионерка не досчиталась 100 долларов: за что Ощадбанк опустошил счет бабушки

Рассказываем, почему клиентка-пенсионерка не заметила списания денег со своей карты и что ответили в Ощадбанке

Пенсионерка потеряла 100 долларов из-за смены тарифов Ощадбанка / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентка-пенсионерка обвинила Ощадбанк в хищении денег со своих карточек.

Об этом возмущенная женщина написала отзыв на сайте "Минфин".

Реклама

Клиент рассказывает, что на карточках Ощадбанка у нее хранились 200 долларов и 1000 грн, а обслуживание этих счетов было бесплатным.

Затем в Ощадбанке изменились правила и с карточек начали списывать деньги клиентки, о чем та не догадывалась.

"Я не должна следить за изменением правил в банках, у меня есть много других проблем. 18 февраля 2022 года я забрала всего 100 долларов. Деньги, на которые я, пенсионерка, рассчитывала у меня просто украл бедный государственный банк", – пишет женщина.

Реклама

Что ответили в Ощадбанке?

Представители банка отреагировали на отзыв и отметили, что изменение тарифов – это нормальная практика для всех банков, поскольку учреждение не может предлагать те же условия, что и, например, три или пять лет назад.

Изменения в тарифах регулируются ДКБО, в этом договоре с банком прописана и подчеркнута обязательность ознакомления с изменениями к тарифам, а также указан порядок действий при несогласии клиента с ними, написали пенсионерке.

Новое приложение Ощадбанка

В конце 2021 г. банк представил свой новое мобильное приложение "Мобильный Ощад", которое до конца 2022 года должно полностью заменить старый "Ощад 24/7".

Реклама

Отмечается, что в новой программе количество кликов для транзакции уменьшилось с пяти до одного. Приложение будет доступно как для Android так и для iOS.

Фишкой программы стал виртуальный помощник по имени Ощадик, который будет сопровождать пользователей в период использования программы.

"Сегодня" раньше писали, какая комиссия при переводе с карты на карту , и рассказывали, как закрыть счет в Ощадбанке.