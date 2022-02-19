Клієнтка звинуватила Ощадбанк в обмані – як пенсіонерці не дали забрати свої гроші

Розповідаємо, як співробітниці заплутали пенсіонерку, і вона не змогла зняти гроші, які відкладала для дітей

Клієнтка вимагає покарати всіх працівників відділення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтка-пенсіонерка Ощадбанку поскаржилася, що співробітники продовжили її депозит, незважаючи на її прохання цього не робити.

Про це жінка написала відгук на спеціальному сайті "Мінфін".

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За словами пенсіонерки, у неї закінчувався термін валютного депозиту, і вона хотіла перевести всі гроші з нього дітям до іншої країни.

Жінка заздалегідь звернулася до відділення банку і співробітники сказали їй прийти за кілька днів, оскільки їм нібито потрібно зробити замовлення валюти.

Клієнтка навіть не зрозуміла, навіщо ця операція потрібна, якщо вона попередила, що хоче зробити електронний переказ.

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"Співробітниці сказали, що все буде гаразд, але коли я прийшла вже 11 лютого, щоб зробити переказ, виявилося, що мій депозит був пролонгований ще на рік і що тепер нічого не можна зробити", – пише обурена клієнтка.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, жінка зажадала дострокового розірвання та винесення догани всім співробітникам відділення, які допустили подібну ситуацію.

"Я, пенсіонер, мало того, що повинна по кілька разів їздити до банку, так мене ще й нахабно обдурили, не попередивши, коли ж мені потрібно було дійсно приїхати до банку, щоб забрати свій депозит, як це належить", – йдеться у відгуку .

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Співробітники Ощадбанку помітили скаргу та відповіли жінці, що перевірять ситуацію та найближчим часом повернуться з відповіддю.

Новий додаток Ощадбанку

У грудні 2021 року Ощадбанк заявив про запуск нового мобільного додатка "Мобільний Ощад", який має повністю замінити стару версію до кінця 2022 року.

Головною фішкою програми є віртуальний помічник на ім'я Ощадик, який допомагатиме користувачам.

Зазначається, що всі старі функції будуть збережені та спрощені, а також додадуться нові.

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