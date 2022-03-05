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Пенсії у березні виплатять українцям достроково — міністр фінансів

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 березня, 12:40
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Пенсії виплатять достроково навіть в умовах воєнного стану
Пенсії українцям виплатять достроково
Пенсії українцям виплатять достроково / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Україна планує достроково виплатити пенсії у березні 2022 року.

Про це під час національного телемарафону повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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"Цього місяця ми виплачуємо пенсії достроково", — зявив він.

Марченко зазначив, що фінансова система в Україні функціонує як в довоєнний час, але враховуючи воєнний стан.

"Ми повинні захищати наше фінансове становище та забезпечувати платоспроможність. У нас є перевиконання доходів за лютий на 24 млрд. Також наші банки нас підтримали. Підтримала Італія", — сказав міністр.

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Марченко зауважив, що Україна і далі отримує допомогу від Європейської комісії, від Світового банку (1,8 млрд), Інвестиційний банк надасть 600 млн, США можуть гарантувати запозичення від 1 млрд доларів.

Допомога постраждалим від війни

Президент Володимир Зеленський анонсував виплату6,5 тис. грн фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через напад РФ.

За словами Зеленського, це стосується всіх найманих працівників та ФОП, без жодних додаткових умов.

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"Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз. Через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6,5 тисячі гривень без жодних умов", – сказав Зеленський.

Раніше ми розповідали, на що тепер можна витратити тисячу Зеленського.

Також ми інформували, як різним категоріям пенсіонерів отримати свою щомісячну виплату.

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