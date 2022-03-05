Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Пенсии в марте выплатят украинцам досрочно — министр финансов

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 12:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пенсии выплатят досрочно даже в условиях военного положения
Пенсии украинцам выплатят досрочно
Пенсии украинцам выплатят досрочно / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина планирует досрочно выплатить пенсии в марте 2022 года.

Об этом во время национального телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Реклама

"В этом месяце мы выплачиваем пенсии досрочно", — сказал он.

Марченко отметил, что финансовая система в Украине функционирует как в довоенное время, но с учетом военного положения.

"Мы должны защищать наше финансовое состояние и обеспечивать платежеспособность. У нас есть перевыполнение доходов за февраль на 24 млрд. Также наши банки нас поддержали. Поддержала Италия", – сказал министр.

Реклама

Марченко отметил, что Украина продолжает получать помощь от Европейской комиссии, от Всемирного банка (1,8 млрд), Инвестиционный банк предоставит 600 млн, США могут гарантировать заимствования от 1 млрд долларов.

Помощь пострадавшим от войны

Президент Владимир Зеленский анонсировал выплату 6,5 тыс. грн финансовой помощи украинцам, потерявшим работу из-за нападения РФ.

По словам Зеленского, это касается всех наемных работников и ФЛП, без дополнительных условий.

Реклама

"Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, потерявших возможность работать. Сейчас. Из-за войны. Там, где боевые действия. Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тысячи гривен без всяких условий", – сказал Зеленский.

Раньше мы рассказывали, на что теперь можно потратить тысячу Зеленского.

Также мы информировали, как разным категориям пенсионеров получить свою ежемесячную выплату.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Это только начало! Кто выделил Украине более 660 млн. евро на борьбу с РФ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Без банкоматов! Где украинцам снять наличные во время войны Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Евгения Пласконь Как пополнить счет на мобильном без интернета – инструкция Евгения Пласконь · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Цитата дня

Несколько лет в России запрещены вывески с курсом доллара и евро в банках, чтобы это не привлекало внимание и меньше люди задавались вопросом, как при дорогой нефти, стабильном притоке денежных средств от экспорта у них такой дорогой доллар, евро и ничего в стране не меняется.

Максим Орыщак, аналитик компании "Центр биржевых технологий"
Что будет дальше?
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39137.99

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2647.6

Litecoin (LTC)

103.02

Ripple (XRP)

0.74

Купить криптовалюту
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
На связи
Мобильные операторы меняют условия
Что нужно знать
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как поддержать армию

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Что делать с платежками во время войны?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять