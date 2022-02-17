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Пенсії українців: кому та на скільки підвищать виплати з 1 березня

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 лютого, 06:32
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Індексація пенсій з 1 березня 2022 року становитиме 14%
Українцям перерахують пенсії
Українцям перерахують пенсії / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів схвалив індексацію пенсій з 1 березня, а також підвищив виплати для вразливих верств населення.

Про це стало відомо під час засідання уряду у середу, 16 лютого.

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За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, підвищену пенсію матимуть 10 млн українців. Середній розмір підвищення 260 грн., найменший – 100 грн.

Кому чекати на підвищення пенсії?

Індексація виплат із 1 березня становитиме 14%. Виплати проіндексують таким чином:

  • військовослужбовцям (загалом на 705 грн);
  • страхові пенсії, призначені до 2019 року (загалом 500 грн, а мінімум 100);
  • мінімальна пенсія для осіб із інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії (у середньому на 400 грн).

Ті, хто не потрапив до цього списку, також можуть розраховувати на доплати. Усім, хто не потрапив під індексацію, почнуть доплачувати 135 грн.

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Також уряд вирішив, що вже тепер будуть проіндексовані так звані соціальні пенсії, які мали вирости у грудні цього року у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму:

  • мінімальна пенсійна виплата для осіб, які мають страховий стаж 30/35 років та осіб з інвалідністю І групи, зросте до 2300 грн;
  • для непрацюючих осіб із меншим страховим стажем – до 2100 гривень;
  • соцдопомога для осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які отримують державну соцдопомогу, встановлюється на рівні 2100 гривень.

Ще буде збільшено допомогу на кожну дитину, яка виховується в багатодітній сім'ї, до 2100 грн.

Раніше ми також писали, у кого та за що можуть відібрати пенсію, і розповідали, як вийти на заслужений відпочинок 2022 року.

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Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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