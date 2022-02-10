Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфони для пенсіонерів 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Вперше за 15 років! Українців чекає незвичайне підвищення пенсій із 1 березня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 06:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як нова індексація дозволила зменшити кількість отримувачів мінімальної пенсії учетверо
У чому особливість березневої індексації пенсій
У чому особливість березневої індексації пенсій / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Масштабна індексація пенсій, яка очікується у березні, дозволить підвищити мінімальні виплати раніше, ніж планувалося.

Про цю особливість розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна у ефірі телеканалу "Дом".

Реклама

За її словами, завдяки цьому вдалося у чотири рази скоротити кількість отримувачів мінімальної пенсії.

Міністр підтвердила, що індексація виплат із 1 березня становитиме 14%. Такий індекс було визначено виходячи з 50% зростання споживчих цін та 50% зростання зарплат, з яких надходять внески до Пенсійного фонду.

Лазебна зазначила, що соціальна пенсія у березні досягне розміру, що планувався на грудень цього року. Такого результату Україні вдалося досягти уперше за 15 років.

Реклама

Оскільки виплата прив'язана до прожиткового мінімуму, наступне пропорційне підвищення очікувалося у липні та грудні. Після нього виплата мала досягти 2100 грн, але Кабмін вирішив проіндексувати її вже у березні.

Міністр переконана, що держбюджет без проблем витримає такі підвищення, оскільки вони будуть проводитись і через зростання надходжень до страхових фондів.

Кому чекати на підвищення пенсії?

Раніше ми докладно розповідали про березневу індексацію пенсій. Отже, на 14% проіндексують:

Реклама
  • пенсії військовослужбовцям (у середньому на 700 грн);
  • страхові пенсії, призначені до 2019 року (загалом 500 грн, а мінімум 100);
  • мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії (у середньому на 400 грн).

Ті, хто не потрапив до цього списку, також можуть розраховувати на доплати. Усім, хто не потрапив під індексацію, почнуть доплачувати 135 грн.

Раніше ми також писали, у кого та за що можуть відібрати пенсію, і розповідали, як вийти на заслужений відпочинок 2022 року.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Вперше за 15 років! Українців чекає незвичайне підвищення пенсій із 1 березня Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Обстановка загострюється? Що буде з курсом долара у березні Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький "Газпром" потрапив у черговий скандал. У чому його звинувачують російські компанії Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43808.01

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3181.03

Litecoin (LTC)

137.16

Ripple (XRP)

0.86

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,45
32,95
32,00
18,12
33,50
33,00
32,00
18,08
33,85
32,85
31,79
19,01
35,49
34,99
34,59
19,48
38,09
34,50
33,00
19,01
38,49
35,43
34,93
18,74
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти