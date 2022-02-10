Вперше за 15 років! Українців чекає незвичайне підвищення пенсій із 1 березня

Розповідаємо, як нова індексація дозволила зменшити кількість отримувачів мінімальної пенсії учетверо

У чому особливість березневої індексації пенсій / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Масштабна індексація пенсій, яка очікується у березні, дозволить підвищити мінімальні виплати раніше, ніж планувалося.

Про цю особливість розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна у ефірі телеканалу "Дом".

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За її словами, завдяки цьому вдалося у чотири рази скоротити кількість отримувачів мінімальної пенсії.

Міністр підтвердила, що індексація виплат із 1 березня становитиме 14%. Такий індекс було визначено виходячи з 50% зростання споживчих цін та 50% зростання зарплат, з яких надходять внески до Пенсійного фонду.

Лазебна зазначила, що соціальна пенсія у березні досягне розміру, що планувався на грудень цього року. Такого результату Україні вдалося досягти уперше за 15 років.

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Оскільки виплата прив'язана до прожиткового мінімуму, наступне пропорційне підвищення очікувалося у липні та грудні. Після нього виплата мала досягти 2100 грн, але Кабмін вирішив проіндексувати її вже у березні.

Міністр переконана, що держбюджет без проблем витримає такі підвищення, оскільки вони будуть проводитись і через зростання надходжень до страхових фондів.

Кому чекати на підвищення пенсії?

Раніше ми докладно розповідали про березневу індексацію пенсій. Отже, на 14% проіндексують:

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пенсії військовослужбовцям (у середньому на 700 грн );

); страхові пенсії, призначені до 2019 року (загалом 500 грн , а мінімум 100 );

, а мінімум ); мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії (у середньому на 400 грн).

Ті, хто не потрапив до цього списку, також можуть розраховувати на доплати. Усім, хто не потрапив під індексацію, почнуть доплачувати 135 грн.

Раніше ми також писали, у кого та за що можуть відібрати пенсію, і розповідали, як вийти на заслужений відпочинок 2022 року.