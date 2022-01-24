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У деяких українців можуть забрати пенсії: хто ризикує залишитися без виплат

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 06:12
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Розповідаємо, кого і за що можуть позбавити пенсії та навіть попросити повернути гроші назад
За що у пенсіонера можуть відібрати пенсію
За що у пенсіонера можуть відібрати пенсію / Фото: Колаж: Сьогодні

Щороку в Україні певна кількість пенсіонерів залишається без виплат. Так стається через обов’язкову верифікацію, тобто перевірку.

Про це йдеться у законі про "Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

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Перевірку проводять одразу декілька установ - Пенсійний фонд, Мінфін, і Мінсоцполітики.

За результатами такої верифікації пенсіонеру можуть скасувати виплату або навіть відібрати вже нараховані кошти.

Пенсію можуть забрати з таких причин:

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  • якщо є помилка у прізвищі;
  • якщо виплати отримали за сфальсифікованими документами;
  • якщо пенсіонер якийсь час жив за кордоном;
  • якщо не отримували пенсію протягом 6 місяців;
  • якщо пенсіонер переселенець та змінили місце проживання.

Зазначається, що виплата пенсії припиняється на увесь період проживання людини за кордоном.

Які пенсії будуть у людей з маленькими зарплатами

Не зважаючи на солідний стаж роботи, пенсії у багатьох українців залишають бажати кращого.

Справа в тому, що кожен рік стажу додає до пенсії лише 1%, а от набагато більшу роль грає особистий коефіцієнт.

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Це показник того, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні. Саме від нього залежить найбільше сума виплат, чим він більше – тим вища пенсія.

Раніше ми розповідали, як отримати пенсію свого померлого родича та писали, як оформити виплати у 2022 році.

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