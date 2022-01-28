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Без стажу вік не допоможе: як вийти на пенсію 2022 року

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 січня, 06:22
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Розповідаємо, що необхідно для виходу на пенсію та які документи доведеться зібрати
Як вийти на пенсію у 2022 році
Як вийти на пенсію у 2022 році / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні змінились умови виходу на пенсію за віком з 1 січня, для чоловіків та жінок.

Про те, як вийти на пенсію у 2022 році та що для цього потрібно, розповіли у головному управлінні Пенсійного фонду.

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Отже, цьогоріч право вийти на пенсію мають особи, які напрацювали не менше 29 років трудового стажу. Якщо до цього віку стажу не вистачає, то вийти на відпочинок ви можете лише в 63 роки, а стаж має бути не менше 19 років.

Якщо ж у 63 роки у вас не має і такого стажу, то вихід на пенсію доведеться відкласти до 65 років, однак і тут важливий стаж, він має бути від 15 до 19 років.

Якщо до 65 років громадянин не накопичив 15 років стажу, він має право отримувати соціальну виплату з цього віку.

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Які документи потрібні для виходу на пенсію?

Якщо ви назбирали потрібну кількість стажу, то можете звертатись у органи Пенсійного фонду ще за місяць до досягнення необхідного віку, а також у будь-який момент після.

Необхідно зібрати чималий пакет документів, зокрема заяву встановленої форми про вихід на пенсію, а також:

  • паспорт громадянина (оригінал та ксерокопія);
  • документи про місце проживання (реєстрації);
  • свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
  • свідоцтво про шлюб (у разі потреби, оригінал та ксерокопія);
  • заяву та номер рахунку в уповноваженій установі банку;
  • трудова книжка та інші документи про трудовий стаж (оригінал та копії);
  • ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соцстрахування;
  • довідка з військкомату, військовий квиток (за потреби);
  • диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року (оригінал та ксерокопія);
  • довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року, незалежно від перерв (за бажанням пенсіонера).

Від чого залежить розмір пенсії

Не зважаючи на те, що для виходу на пенсію потрібно накопичити певний стаж – це не той чинник, що впливає на розмір пенсії найбільше.

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Кожен рік трудового стажу додає лише 1% до пенсії, тоді як особистий коефіцієнт – вирішує набагато більше.

Коефіцієнти бувають такі: 0,5, 1 и 3 і залежить це від того, наскільки офіційна зарплата була більшою, дорівнювала або меншою від середньої по країні.

"Сьогодні" також писали, як отримати пенсію за померлого родича, та розповідали, хто ризикує взагалі залишитись без виплат.

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