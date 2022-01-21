Пенсия 10 тыс. грн – реальность? Кто и за что может получать такие выплаты

Вместе с экспертами рассказываем, при каких условиях человек может рассчитывать на необычно большую пенсию

Кто в Украине получает спецпенсию / Фото: Коллаж: Сегодня

Минимальная пенсия украинцев составляет всего 1934 грн, а средняя пенсия в декабре 2021-го была 3980 грн.

"Сегодня" вместе с экспертами разобрались, какая должна быть зарплата для того, чтобы после выхода на заслуженный отдых получать пенсию больше 10 тыс. грн.

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По подсчетам, чтобы получать такие суммы пенсионных выплат, необходимо иметь среднюю официальную зарплату за все годы трудового стажа не менее 60 тыс. грн в месяц.

Украинцы, которые сегодня имеют такие выплаты, получают скорее всего спецпенсии, это:

народные депутаты;

госслужащие;

силовики высокого ранга;

научные сотрудники.

Раньше спецпенсии могли составлять до 80% от заработка, однако их не назначают уже с мая 2016 года.

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Что сильнее влияет на размер пенсии

Немало украинцев получают очень маленькую пенсию, не смотря на достаточный или даже большой трудовой стаж.

Однако не все знают, что гораздо больше чем стаж на размер будущей пенсии влияет личный коэффициент.

Это показатель того, насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране. В то же время один год стажа добавляет к пенсии всего 1%.

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