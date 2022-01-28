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Без стажа возраст не поможет: как выйти на пенсию в 2022 году

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 06:22
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Рассказываем, что необходимо для выхода на пенсию и какие документы придется собрать
Как выйти на пенсию в 2022 году
Как выйти на пенсию в 2022 году / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине изменились условия выхода на пенсию по возрасту с 1 января, для мужчин и женщин.

О том, как выйти на пенсию в 2022 году и что для этого нужно, рассказали в главном управлении Пенсионного фонда.

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Итак, в этом году право выйти на пенсию имеют лица, наработавшие не менее 29 лет трудового стажа. Если до этого возраста стажа не хватает, то выйти на отдых вы можете только в 63 года, а стаж должен быть не менее 19 лет.

Если же в 63 года у вас нет и такого стажа, то выход на пенсию придется отложить до 65 лет, однако и здесь важен стаж, он должен быть от 15 до 19 лет.

Если до 65 лет гражданин не накопил 15 лет стажа, он имеет право получать социальную выплату с этого возраста.

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Какие документы нужны для выхода на пенсию?

Если вы собрали нужное количество стажа, то можете обращаться в органы Пенсионного фонда еще за месяц до достижения необходимого возраста, а также в любой момент после.

Необходимо собрать немалый пакет документов, в частности, заявление установленной формы о выходе на пенсию, а также:

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  • паспорт гражданина (оригинал и ксерокопия);
  • документы о месте жительства (регистрации);
  • свидетельство о рождении детей (при необходимости);
  • свидетельство о браке (при необходимости, оригинал и ксерокопия);
  • заявление и номер счета в уполномоченном учреждении банка;
  • трудовая книжка и другие документы о трудовом стаже (оригинал и копии);
  • ИНН или свидетельство об общеобязательном государственном соцстраховании;
  • справка из военкомата, военный билет (при необходимости);
  • диплом и другие документы, которыми подтверждаются периоды обучения на дневном отделении до 1 января 2004 г. (оригинал и ксерокопия);
  • справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 30.06.2000 года независимо от перерывов (по желанию пенсионера).

От чего зависит размер пенсии

Несмотря на то, что для выхода на пенсию нужно накопить определенный стаж – это не тот фактор, что влияет на размер пенсии больше всего.

Каждый год трудового стажа добавляет только 1% к пенсии, тогда как личный коэффициент – решает гораздо больше.

Коэффициенты бывают следующие: 0,5, 1 и 3 и зависит это от того, насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране.

"Сегодня" также писали, как получить пенсию за умершего родственника, и рассказывали, кто рискует вообще остаться без выплат.

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