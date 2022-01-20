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Получение пенсии после смерти: как забрать выплату своего родственника

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 января, 06:15
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Рассказываем, что необходимо для получение оставшейся пенсии своего родственника после его смерти
Кто может получить пенсию за умершего
Кто может получить пенсию за умершего / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине после смерти человека его родственники могут получить выплату его недополученной пенсии.

О том, как это правильно сделать, рассказали в Пенсионном фонде.

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Итак, недополученная пенсия – это сумма пенсии, которая уже принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи со смертью.

Эту сумму родственникам могут выплатить по месяц смерти человека включительно, для этого необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда со следующими документами:

  • свидетельство о смерти пенсионера;
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • документ, подтверждающий личность заявителя;
  • если пенсия входит в состав наследства, нужно еще свидетельство о праве на наследство.

Обратите внимание, что подать документы на получение выплат можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

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Кто может получить пенсию умершего?

Получить выплату за умершего имеют право члены семьи, проживавшие совместно с пенсионером на день его смерти, а также нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании умершего. В этом случае местожительство роли не играет.

Если таких или других родственников нет, пенсия автоматически включается в состав наследства.

От чего зависит размер пенсии

Многие украинцы получают довольно низкую пенсию, хотя имеют большой стаж работы.

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На самом деле, главную роль играет не количество отработанных лет, а личный коэффициент, то есть, насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране.

Это значит, что чем выше зарплата у человека, тем больше будет его пенсия, а каждый год стаж дает всего 1% к пенсии.

"Сегодня" также писали, кому летом пересчитают пенсии, и что делать, если у вас начислено недостаточно стажа.

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