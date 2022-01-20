Получение пенсии после смерти: как забрать выплату своего родственника

В Украине после смерти человека его родственники могут получить выплату его недополученной пенсии.
О том, как это правильно сделать, рассказали в Пенсионном фонде.
Итак, недополученная пенсия – это сумма пенсии, которая уже принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи со смертью.
Далее по теме
Эту сумму родственникам могут выплатить по месяц смерти человека включительно, для этого необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда со следующими документами:
- свидетельство о смерти пенсионера;
- документы, подтверждающие родственные связи;
- документ, подтверждающий личность заявителя;
- если пенсия входит в состав наследства, нужно еще свидетельство о праве на наследство.
Обратите внимание, что подать документы на получение выплат можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Кто может получить пенсию умершего?
Получить выплату за умершего имеют право члены семьи, проживавшие совместно с пенсионером на день его смерти, а также нетрудоспособные члены семьи, находившиеся на содержании умершего. В этом случае местожительство роли не играет.
Если таких или других родственников нет, пенсия автоматически включается в состав наследства.
От чего зависит размер пенсии
Многие украинцы получают довольно низкую пенсию, хотя имеют большой стаж работы.
На самом деле, главную роль играет не количество отработанных лет, а личный коэффициент, то есть, насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше средней по стране.
Это значит, что чем выше зарплата у человека, тем больше будет его пенсия, а каждый год стаж дает всего 1% к пенсии.
"Сегодня" также писали, кому летом пересчитают пенсии, и что делать, если у вас начислено недостаточно стажа.