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У некоторых украинцев могут забрать пенсии: кто рискует остаться без выплат

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 06:12
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Рассказываем, кого и за что могут лишить пенсии и даже попросить вернуть деньги обратно
За что у пенсионера могут отобрать пенсию
За что у пенсионера могут отобрать пенсию / Фото: Коллаж: Сегодня

Каждый год в Украине определенное количество пенсионеров остается без выплат. Так происходит из-за обязательной верификации, то есть проверки.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании".

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Проверку проводят сразу несколько учреждений – Пенсионный фонд, Минфин и Минсоцполитики.

По результатам такой верификации пенсионеру могут отменить выплату или даже отобрать уже начисленные средства.

Пенсию могут забрать по следующим причинам:

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  • если есть ошибка в фамилии;
  • если выплаты получили по сфальсифицированным документам;
  • если пенсионер некоторое время жил за границей;
  • если не получали пенсию в течение 6 месяцев;
  • если пенсионер переселенец и сменили место жительства.

Отмечается, что выплата пенсии прекращается на весь период проживания за границей.

Какие пенсии будут у людей с маленькими зарплатами

Несмотря на солидный стаж работы, пенсии у многих украинцев оставляют желать лучшего.

Дело в том, что каждый год стажа прибавляет к пенсии только 1%, а вот гораздо большую роль играет личный коэффициент.

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Это показатель того, насколько официальная зарплата была больше, равнялась или меньше была средней по стране. Именно от него зависит сильнее всего сумма выплат, чем он больше – тем выше пенсия.

Раньше мы рассказывали, как получить пенсию своего умершего родственника и писали, как оформить выплаты в 2022 году.

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