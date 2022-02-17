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Пенсии украинцев: кому и на сколько повысят выплаты с 1 марта

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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17 февраля, 06:32
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Индексация пенсий с 1 марта 2022 года составит 14%
Украинцам пересчитают пенсии
Украинцам пересчитают пенсии / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Кабинет министров одобрил индексацию пенсий с 1 марта, а также повысил выплаты для уязвимых слоев населения.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства в среду, 16 февраля.

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По словам министра социальной политики Марины Лазебной, повышенная пенсия будет у 10 млн украинцев. Средний размер повышения 260 грн, наименьший – 100 грн.

Кому ждать повышения пенсии?

Индексация выплат с 1 марта составит 14%. Выплаты проиндексируют следующим образом:

  • военнослужащим (в среднем на 705 грн);
  • страховые пенсии, назначенные до 2019 года (в среднем 500 грн, а минимум 100);
  • минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии (в среднем на 400 грн).

Те, кто не попал в этот список, также могут рассчитывать на доплаты. Всем, кто не попал под индексацию, начнут доплачивать по 135 грн.

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Также правительство решило, что уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были вырасти в декабре этого года в связи с повышением прожиточного минимума:

  • минимальная пенсионная выплата для лиц, имеющих страховой стаж 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы, возрастет до 2300 грн;
  • для неработающих лиц с меньшим страховым стажем – до 2100 гривень;
  • соцпомощь для лиц с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, получающим государственную соцпомощь, устанавливается на уровне 2100 гривень.

Еще будет увеличена помощь на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, до 2100 грн.

Ранее мы также писали, у кого и за что могут отобрать пенсию, и рассказывали, как выйти на заслуженный отдых в 2022 году.

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