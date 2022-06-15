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PayPal змінює умови для українців: чого очікувати в липні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 16:55
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Розповідаємо, що зміниться для українських користувачів PayPal після 30 червня
Що буде з PayPal в Україні
Що буде з PayPal в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку березня в Україні розпочала роботу міжнародна дебетова електронна платіжна система PayPal. Світ використовує її для покупок та грошових переказів в інтернеті, ці послуги доступні і для українців. Та нещодавно з'явилась інформація, що сервіс буде доступним в Україні тільки до кінця червня.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Економічній правді, які насправді зміни чекають на українців у користуванні PayPal.

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Зміни стосуються лише комісії

У березні були чутки, що акаунти PayPal прийматимуть гроші лише до 30 червня. Пояснювали це тим, що банківська ліцензія для роботи системи в Україні тимчасова. Однак Федоров спростував цю інформацію.

"Ми зробили офіційний запит до PayPal, і вони не підтвердили цю інформацію. Це стосується суто комісії (за транзакції і зняття грошей з акаунту на банківську картку – ред.)", – пояснив міністр.

Поки що для українців немає жодних комісій. Однак після 30 червня для наших користувачів з'явиться звичайна комісія для всіх клієнтів. При цьому закриття сервісу не буде.

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Федоров додав, що в України вже є плани щодо співпраці з PayPal на майбутнє. Нещодавно міністр розмовляв із Деном Шульманом, CEO PayPal, у Давосі.

"Ми з ним спілкувалися, і я в нього просив, аби для юридичних осіб також з'явилася можливість використовувати PayPal. Щоб наші інтернет-магазини, наші виробники могли продавати всьому світу, приймаючи гроші на PayPal", – розповів Федоров.

Як відправити чи отримати міжнародний переказ

Раніше "Сьогодні" розповідали, що є щонайменше 6 сервісів, через які можна надіслати гроші чи отримати їх з-за кордону.

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Прикладом одного з таких є Western Union. Платіжна система дозволяє робити і перекази по Україні, і міжнародні. Надсилати гроші можна в доларах, євро та гривні (по Україні).

А от тарифи залежать від того, в яку країну клієнт робить переказ:

  • близьке зарубіжжя (від 25 до 150 грн);
  • далеке зарубіжжя, Ізраїль (від 25 грн до кількох тисяч);
  • Туреччина (350 грн – близько 1 400 грн);
  • Китай, ОАЕ (до 600 грн).

При цьому майже всі платіжні системи скасували плату за перекази з-за кордону в Україну під час воєнного стану.

Читайте у нашому розборі, які є ще сервіси для міжнародних переказів.

Ми також розповідали, що в Україні відбувається з депозитами, як правильно зробити вклад, і коли НБУ відпустить офіційний курс долара.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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