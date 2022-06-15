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PayPal меняет условия для украинцев: чего ожидать в июле

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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15 июня, 16:55
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Рассказываем, что изменится для украинских пользователей PayPal после 30 июня
Что будет с PayPal в Украине
Что будет с PayPal в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале марта в Украине начала работу международная дебетовая электронная платежная система PayPal. Мир использует ее для покупок и денежных переводов в интернете, эти услуги доступны и для украинцев. Но недавно появилась информация, что сервис будет доступен в Украине только до конца июня.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью Экономической правде, какие на самом деле изменения ждут украинцев в пользовании PayPal.

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Изменения касаются только комиссии

В марте были слухи, что аккаунты PayPal будут принимать деньги до 30 июня. Объясняли это тем, что банковская лицензия на работу системы в Украине временная. Однако Федоров опроверг эту информацию.

"Мы сделали официальный запрос в PayPal, и они не подтвердили эту информацию. Это касается чисто комиссии (при транзакции и снятии денег с аккаунта на банковскую карту – ред.)", – объяснил министр.

Пока что для украинцев нет никаких комиссий. Однако после 30 июня для наших пользователей появится обычная комиссия для всех клиентов. При этом закрытия сервиса не будет.

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Федоров добавил, что у Украины уже есть планы по сотрудничеству с PayPal на будущее. Недавно министр разговаривал с Дэном Шульманом, CEO PayPal, в Давосе.

"Мы с ним общались, и я у него просил, чтобы для юридических лиц также появилась возможность использовать PayPal. Чтобы наши интернет-магазины, наши производители могли продавать всему миру, принимая деньги на PayPal", – рассказал Федоров.

Как отправить или получить международный перевод

Ранее "Сегодня" рассказывали, что есть, по меньшей мере, 6 сервисов, через которые можно прислать деньги или получить их из-за границы.

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Примером одного из таких является Western Union. Платежная система позволяет делать и переводы по Украине, и международные. Отправлять деньги можно в долларах, евро и гривне (по Украине).

А вот тарифы зависят от того, в какую страну клиент делает перевод:

  • ближнее зарубежье (от 25 до 150 грн);
  • дальнее зарубежье, Израиль (от 25 грн до нескольких тысяч);
  • Турция (350 грн – около 1 400 грн);
  • Китай, ОАЭ (до 600 грн.).

При этом почти все платежные системы отменили плату за переводы из-за границы в Украину во время военного положения.

Читайте в нашем разборе, какие есть еще сервисы для международных переводов.

Мы также рассказывали, что в Украине происходит с депозитами, как правильно сделать вклад, и когда НБУ отпустит официальный курс доллара.

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