Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Евродесант едет в Киев? Работа во время войны Работа во время войны 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Как отправить или получить международный перевод – 6 способов

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 июня, 12:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие есть способы перевести деньги из Украины за границу, а также как их получить в Украине
Как делать и получать международные переводы
Как делать и получать международные переводы / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны в Украине особенно актуальными стал вопрос, как перевести деньги, особенно из-за границы в Украину и наоборот.

"Сегодня" рассказывают, какие есть способы для подобных финансовых операций.

Реклама

Какие переводы и с какими лимитами доступны

В пресс-службе Нацбанка объяснили, что для украинцев доступны Р2Р-переводы и "quasi cash" операции.

Р2Р означает перевод с карты на карту. То есть, когда определенная сумма денег списывается с карты одного физлица, и засчитывается на карточке другого.

"В целом человек, имеющий средства на гривневой и валютной карте, может перевести до 200 тыс. грн в месяц (до 100 тыс. грн со своей гривневой карты и до 100 тыс. грн со своей валютной карты) на карту родственникам или близким, временно находящимся за пределами Украины из-за войны", – объяснил регулятор.

Реклама

"Quasi cash" – это такие операции как пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.д.

"Такие операции граждане могут осуществлять только с валютных платежных карт в пределах лимита до 100 тыс. грн в эквиваленте (это более $3 тыс.) в месяц. Совершение операций "quasi cash" с помощью гривневых платежных карт временно запрещено", – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что лимит для перевода 100 тыс. грн в месяц с валютных карт общий для P2P-переводов и операций "quasi cash". Если одной из операций вы полностью использовали лимит, то для следующей операции следует ожидать следующего месяца.

Реклама

Ограничений нет для переводов, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплатой обучения на счета учебных заведений за границей. Для волонтеров месячный лимит действует в рамках 400 тыс. грн в эквиваленте.

Как получить и перевести деньги через платежные системы

Мы просмотрели информацию на сайте ПриватБанка, и узнали, что есть не менее 6 сервисов, через которые можно отправить деньги или получить их из-за границы.

Один из них – Western Union – позволяет делать и переводы по Украине, и международные. Отправлять деньги можно в долларах, евро и гривне (по Украине). Тарифы зависят от того, в какую страну клиент делает перевод:

  • ближнее зарубежье (от 25 до 150 грн);
  • дальнее зарубежье, Израиль (от 25 грн до нескольких тысяч);
  • Турция (350 грн – около 1 400 грн);
  • Китай, ОАЭ (до 600 грн).

Детали по тарификации и другим правилам переводов можно просмотреть по ссылке.

Обратите внимание, что почти все эти платежные системы отменили плату за переводы из-за границы в Украину во время военного положения.

Другой сервис MoneyGram также работает с более чем 200 странами. Комиссия стартует здесь от 88 грн. Просмотреть все детали по переводам в разные страны и тарифы в зависимости от сумм можно по ссылке.

Есть и другие сервисы, в частности:

  • RIA – обслуживает 160 стран мира (детали по тарифам и правилам по ссылке);
  • IntelExpress – обслуживает 70 стран мира (детали по тарифам и правилам по ссылке);
  • Sigue Money Transfer – обслуживает 143 страны мира, тарифы составляют от 88 до 2800 грн (детали по ссылке).

В ПриватБанке действуют также сервисы PrivatMoney, обслуживающей 23 страны, а также Welsend и Meest, однако они доступны только для получения денег из-за границы.

Также для переводов доступна система Swift. Тарифы можно просмотреть здесь. Переводы через SWIFT – это перевод средств с банковского счета на банковский счет. Они не являются быстрыми, как в предыдущих системах, и идут от 1 до 3 дней.

Читайте также материал "Сегодня" о том, что в Украине происходит с депозитами как правильно сделать вклад, и как отключение российских банков 14 июня от SWIFT повлияло на стоимость их акций.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,57 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
42,99
-
-
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20280.74

Dogecoin (DOGE)

0.05

Ethereum (ETH)

1036.75

Litecoin (LTC)

41.99

Ripple (XRP)

0.3

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять