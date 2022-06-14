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ЕС отключает Сбербанк от SWIFT: что теперь происходит с акциями на бирже

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 июня, 12:33
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Рассказываем, как отключение российских банков от SWIFT повлияло на стоимость их акций
Санкции против российских банков негативно повлияют на их дальнейшую работу
Санкции против российских банков негативно повлияют на их дальнейшую работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 14 июня ЕС отключает крупнейший банк РФ Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине.

Однако, как сообщает российская служба ВВС, представители подсанкционных банков утверждают, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу.

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"В Сбербанке заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не изменяет ситуацию с международными расчетами", – говорится в сообщении.

Что касается Московского кредитного банка, то там отметили, что срок проведения платежей за границу может вырасти.

Если говорить о Россельхозбанке, то в нем тоже утверждают, что российская банковская система имеет все необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

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Сколько стоит акции банков на бирже?

По состоянию на 14 июня, 12:02 по киевскому времени стоимость акций Сбербанка была 119,38 руб. Однако, по данным Investing, с утра наблюдалось падение рынка акций Московской биржи. Среди них был и Сбербанк, акция которого стоила в 9:30 117,03 руб (-0,88%), оборот – 659,55 млн. руб.

Динамика стоимости акций Сбербанка за год
Динамика стоимости акций Сбербанка за год / Фото: скриншот

Стоимость акций Московского кредитного банка в 12 часов 14 июня была 5,16 руб, однако с утра акции находились в состоянии падения. Такая же ситуация и с Россельхозбанком.

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Динамика стоимости акций Московского кредитного банка за год
Динамика стоимости акций Московского кредитного банка за год / Фото: скриншот

ЕС отключил от SWIFT семь российских банков

Ранее с начала войны в Украине послы Европейского Союза сообщили об отключении семи российских банков от финансовой системы SWIFT.

В их перечень вошли:

  • ВТБ;
  • "Россия";
  • "Открытие";
  • Новикомбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Совкомбанк;
  • ВЭБ.

Некоторые страны, в частности Польша, настаивали на включении в список большего количества банков. Послы ЕС тогда не отключили от SWIFT Сбербанк, а также Газпромбанк, частично принадлежащий российскому газовому гиганту.

Напомним, страны ЕС одобрили шестой пакет санкций против России. Он предполагает запрет на две трети российской нефти, а также отключение Сбербанка от SWIFT.

Ранее мы рассказывали, как в марте акции Сбербанка стоили меньше, чем лист бумаги А4.

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SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
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