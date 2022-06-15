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Як відправити чи отримати міжнародний переказ – 6 способів

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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15 червня, 12:15
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Розповідаємо, які є способи переказати гроші з України за кордон, а також як їх отримати в Україні
Як робити і отримувати міжнародні перекази
Як робити і отримувати міжнародні перекази / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час повномасштабної війни в Україні особливо актуальними стало питання, як переказати гроші, особливо з-за кордону в Україну та навпаки.

"Сьогодні" розповідають, які є способи для таких фінансових операцій.

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Які перекази і з якими лімітами доступні

У пресслужбі Нацбанку пояснили, що для українців доступні Р2Р-перекази та "quasi cash" операції.

Р2Р означає переказ із картки на картку. Тобто, коли певна сума грошей списується з картки однієї фізособи, і зараховується на картці іншої.

"Загалом людина, яка має кошти на гривневій і валютній картці, може переказати до 200 тис. грн на місяць (до 100 тис. грн зі своєї гривневої картки та до 100 тис. грн зі своєї валютної картки) на картку родичам або близьким, які тимчасово перебувають за межами України через війну", – пояснив регулятор.

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"Quasi cash" – це такі операції, як поповнення електронних гаманців, брокерських або форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, купівля віртуальних активів тощо.

"Такі операції громадяни можуть здійснювати лише з валютних платіжних карток у межах ліміту до 100 тис. грн у еквіваленті (це більше $3 тис.) на місяць. Здійснення операцій "quasi cash" за допомогою гривневих платіжних карток тимчасово заборонено", – йдеться у повідомленні.

В НБУ наголошують, що ліміт для переказу 100 тис. грн на місяць з валютних карток спільний для P2P-переказів та операцій "quasi cash". Якщо однією з операцій ви повністю використали ліміт, то для наступної такої операції треба чекати наступного місяця.

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Обмежень немає для переказів, пов'язаних зі смертю громадян, лікуванням в медичних закладах, транспортуванням хворих та оплатою навчання на рахунки навчальних закладів за кордоном. Для волонтерів місячний ліміт діє в рамках 400 тис. грн в еквіваленті.

Як отримати і переказати гроші через платіжні системи

Ми переглянули інформацію на сайті ПриватБанку, і дізналися, що є щонайменше 6 сервісів, через які можна надіслати гроші чи отримати їх з-за кордону.

Один з них – Western Union – дозволяє робити і перекази по Україні, і міжнародні. Надсилати гроші можна в доларах, євро та гривні (по Україні). Тарифи залежать від того, в яку країну клієнт робить переказ:

  • близьке зарубіжжя (від 25 до 150 грн);
  • далеке зарубіжжя, Ізраїль (від 25 грн до кількох тисяч);
  • Туреччина (350 грн – близько 1 400 грн);
  • Китай, ОАЕ (до 600 грн).

Деталі щодо тарифікації та інших правил переказів можна переглянути за посиланням.

Зауважте, що майже всі ці платіжні системи скасували плату за перекази з-за кордону в Україну під час воєнного стану.

Інший сервіс MoneyGram також працює із більш ніж 200 країнами. Комісія тут стартує від 88 грн. Переглянути усі деталі щодо переказів у різні країни і тарифи залежно від сум, можна за посиланням.

Є і інші сервіси, зокрема:

  • RIA – обслуговує 160 країн світу (деталі щодо тарифів і правил за посиланням);
  • IntelExpress – обслуговує 70 країн світу (деталі щодо тарифів і правил за посиланням);
  • Sigue Money Transfer – обслуговує 143 країни світу, тарифи складають від 88 грн до 2800 грн (деталі за посиланням).

У ПриватБанку діють також сервіси PrivatMoney, що обслуговує 23 країни, а також Welsend та Meest, однак вони доступні лише для отримання грошей з-за кордону.

Також для переказів доступна система Swift. Тарифи можна переглянути тут. Перекази через SWIFT – це перекази коштів з банківського рахунку на банківський рахунок. Вони не є швидкими, як у попередніх системах, і йдуть від 1 до 3 днів.

Читайте також матеріал "Сьогодні" про те, що в Україні відбувається з депозитами і як правильно зробити вклад, і як відключення російських банків 14 червня від SWIFT вплинуло на вартість їхніх акцій.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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