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Как перевести деньги с мобильного счета на карту: ТОП-3 способа

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 июня, 13:08
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Рассказываем, как с мобильного счета можно перевести деньги на банковский счет
Перевести деньги на банковскую карту с телефона можно тремя способами
Перевести деньги на банковскую карту с телефона можно тремя способами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для абонентов украинских операторов доступна услуга перевода денег на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.

"Сегодня" рассказывает о трех способах, как пополнить свой счет с телефона.

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Первый вариант – через сайт мобильного оператора

Такой вариант доступен для клиентов Kyivstar и lifecell. На сайте у первого абонента нужно перейти в разделы Kyivstar Смарт-деньги, а у второго – Paycell.

Для перевода денег с мобильного счета на карту в обоих вариантах алгоритм действий одинаков:

  • нужно ввести номер карты;
  • номер телефона плательщика;
  • указать сумму платежа;
  • подтвердить операцию с помощью кода, пришедшего в SMS.

Второй вариант – через мобильное приложение

Такая услуга доступна клиентам каждого из операторов. Kyivstar, Vodafone и lifecell предлагают одинаковый алгоритм для перевода денег на карточный счет:

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  • загрузите приложение вашего оператора;
  • после регистрации и авторизации в приложении перейдите в специальную вкладку: для Kyivstar – "Перевод средств", для Vodafone – "Перевод со счета", для lifecell – "Перевод на карту";
  • введите номер необходимой банковской карты;
  • укажите номер телефона и сумму, которую хотите перевести;
  • подтвердите операцию с помощью пришедшей в SMS.

Третий вариант – через SMS

Этот вариант доступен только для пользователей Kyivstar. Как отмечают на сайте компании, чтобы выполнить операцию, нужно сделать следующее:

  • отправить сообщение на номер 802;
  • в тексте сообщения через пробел указать код услуги (38772), номер карты и сумму.

Банки поднимают ставки по депозитам

Ранее мы рассказывали, что со 2 июня в Украине учетная ставка поднялась с 10 до 25%. НБУ ожидал, что после этого ставки по ОВГЗ и депозитам повысятся, для людей станут привлекательными такие вклады, и так в систему удастся привлечь больше денег. Действительно, по депозитам проценты увеличиваются.

Некоторые небольшие банки уже предлагают 17-18% годовых.

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Читайте в нашем детальном разъяснении, на что стоит обратить внимание и что проверить при открытии депозита в банке.

Мы также объясняли, что будет с ценами в Украине после такого решения регулятора, и когда НБУ отпустит официальный курс доллара.

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