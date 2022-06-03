Бегом за депозитами? Как повышение учетной ставки повлияет на наши сбережения

Рассказываем, что изменится после того, как НБУ повысил учетную ставку до 25%, и как это повлияет на сбережения украинцев

На что повлияет повышение учетной ставки / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

В четверг, 2 июня, Национальный банк Украины объявил о повышении учетной ставки с 10 до 25%. На что это повлияет, и что украинцам делать со сбережениями?

В Нацбанке объяснили, чего ждать от повышения учетной ставки.

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Изменения будут касаться ОВГЗ и депозитов

Первое, на что должен повлиять более высокий уровень учетной ставки, это ОВГЗ (облигации внутренних государственных займов) и в частности рост их ставки. Сейчас государство размещает военные ОВГЗ. Их может приобрести любой с 11,5% годовых в гривне.

Такой процент выше, чем ставки по банковским депозитам, и в то же время ниже уровня инфляции.

"Если же ставки по ОВГЗ возрастут вслед по учетной ставке, они станут гораздо более интересными для сбережений и помогут украинцам защитить свои деньги от инфляции", – объяснили в НБУ.

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Второе, на что повлияет решение регулятора, – ставки должны вырасти и по банковским депозитам. Так же, как и ставки ОВГЗ, процентная ставка по депозитам не перекрывает потери от инфляции.

"Ожидается, что граждане получат больше возможностей экономить в гривне. Это значит, что снизится спрос на валюту и давление на обменный курс. Поэтому НБУ сможет поддерживать курсовую стабильность и тормозить инфляцию", – говорится в сообщении.

Как украинцам защитить свои сбережения

Следовательно, все эти решения и изменения приводят к тому, что людям будет выгодно вкладываться в военные облигации и вкладывать деньги на депозиты, и этим одновременно защищать свои сбережения

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Ожидается, что к концу года уровень инфляции повысится до 20%. Поэтому один из вариантов уберечься от нее – купить военные ОВГЗ, и этим еще и помочь армии и государству во время войны. Выплаты по ним на 100% гарантируются государством и обслуживаются Министерством финансов Украины.

Также НБУ советует класть деньги на депозиты где ставки зависят от вида и срока вклада. Средняя ставка на 1-3 месяца составляет 6-7% годовых в гривне, на 12 месяцев – около 8%.

"Депозиты защищены и в случае ликвидации банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц возмещает вкладчикам их деньги. На время действия военного положения и трех месяцев после него – это 100% гарантии. После этого периода гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. грн", – отметили в Нацбанке.

Ставки по кредитам не возрастут

Регулятор отмечает, что после повышения учетной ставки не ожидается, что ставки по кредитам сильно возрастут. Они изменялись с начала 2022 года, когда учетная ставка оставалась неизменной.

"Это объясняется тем, что банки сильно рискуют не вернуть кредит во время войны. Поэтому они пытаются выдавать кредиты только надежным заемщикам, по которым они конкурируют между собой. Такая конкуренция сдерживает повышение ставок по кредитам", – отметили в НБУ.

В регуляторе добавили, что если в результате повышения учетной ставки давление на обменный курс снизится, а инфляция будет сдержана, ставку будут постепенно снижать.

Почему учетную ставку не повышали раньше?

Как писали "Сегодня", с начала военного положения в Украине Нацбанк не трогал этот показатель и не принимал по нему никаких решений.

Это объяснили тем, что в то время был серьезный психологический шок. Если бы ставку повысили еще в начале полномасштабного вторжения в РФ, то шансов для стабилизации и поддержки гривневых активов было бы гораздо меньше.

Теперь, как отмечают в Нацбанке, шок проходит и экономика адаптируется к военному положению. А если не будет должного вознаграждения за содержание гривневых активов, то угроза долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой усилится.

"Сегодня" также писали, какие условия кредитования будут действовать в банках уже с 1 июня, и что делать с наличкой украинцам, которые возвращаются из-за границы.