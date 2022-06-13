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Новая учетная ставка ударит по ценам – к чему готовиться украинцам

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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13 июня, 14:01
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Эксперты рассказали, признают ли в Нацбанке опасность решения повысить учетную ставку
Учетная ставка НБУ изменит цены в Украине
Учетная ставка НБУ изменит цены в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

НБУ повысил учетную ставку с 10% до 25%, и это повлияет на многие экономические процессы, в том числе на ценообразование.

"Сегодня" узнали у экспертов, что будет с ценами в Украине после такого решения регулятора.

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По мнению экономистов, высокая учетная ставка будет давить на цены и в итоге мы получим рекордную инфляцию, которую полностью спишут на влияние войны.

"В условиях войны основное потребление населения сместилось в продуктовую корзину. Вещи и товары покупают мало. Но это только начало роста цен. К сожалению, официальная инфляция будет на уровне 25% или даже больше. Для некоторых категорий товаров инфляция может составить 50% и даже больше. Но официально таких цифр не будет", – считает руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex Андрей Шевчишин.

В НБУ тоже понимают опасность такой высокой учетной ставки и признают, что это может впоследствии навредить экономике.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин рассказал, что именно такой сценарий описывает известный американский экономист и нобелевский лауреат, автор теории рациональных ожиданий Т. Сарджент.

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По теории Сарджента, если государственный бюджет сводится с дефицитом и для его финансирования заимствуются средства по ставкам, превышающим реальный экономический рост, это приводит к ускорению инфляции.

Цены в супермаркетах

Ранее мы рассказывали, что в Украине взлетели цены почти на все важные продукты.

Например цены на гречневую крупу с начала мая выросли на 17 грн и по состоянию на 12 июня средняя стоимость была уже на уровне 89,90 грн/кг.

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Цены на другие продукты изменились так:

  • рис длинный: 53,55 грн/кг – 58,87 грн/кг;
  • рис круглый: 78,20 грн/кг – 74,85 грн/кг;
  • масло подсолнечное "Олейна" рафинированное 850 мл стоило в мае 58,50 грн, в июне – 62,30 грн;
  • масло подсолнечное "Щедрый Дар" рафинированное 870 мл стоило в мае 61,52 грн, в июне – 63,05 грн;
  • 1 кг сахара в мае стоил 27,05 грн, в июне цена выросла до 29,80 грн;
  • 3 кг в мае стоили 86,70 грн, а в июне – 92,60 грн.

"Сегодня" ранее писали, хватит ли украинцам овощей для консервации в этом году, и рассказывали, что будет с ценами на арбузы летом.

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