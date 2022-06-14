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Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку: ТОП-3 способи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 червня, 13:08
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Розповідаємо, як із мобільного рахунку можна переказати гроші на банківський рахунок
Переказати гроші на банківську картку з телефона можна трьома способами
Переказати гроші на банківську картку з телефона можна трьома способами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для абонентів українських операторів доступна послуга переказу грошей на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.

"Сьогодні" розказує про три способи, як поповнити свій рахунок з телефону.

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Перший варіант – через сайт мобільного оператора

Такий варіант доступний для клієнтів Kyivstar та lifecell. На сайті у першого абонента потрібно перейти у розділи Kyivstar Смарт-гроші, а в другого – Paycell.

Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку в обох варіантах алгоритм дій однаковий:

  • потрібно ввести номер картки;
  • номер телефону платника;
  • зазначити суму платежу;
  • підтвердити операцію за допомогою коду, який прийде в SMS.

Другий варіант – через мобільний застосунок

Така послуга доступна для клієнтів кожного з операторів. Kyivstar, Vodafone та lifecell пропонують однаковий алгоритм для переказу грошей на картковий рахунок:

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  • завантажте застосунок вашого оператора;
  • після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у спеціальну вкладку: для Kyivstar – "Переказ коштів", для Vodafone – "Переказ з рахунку", для lifecell – "Переказ на картку";
  • введіть номер необхідної банківської картки;
  • вкажіть номер телефону та суму, яку бажаєте переказати;
  • підтвердіть операцію за допомогою, який прийде в SMS.

Третій варіант – через SMS

Цей варіант доступний лише для користувачів Kyivstar. Як зазначають на сайті компанії, щоб виконати операцію, потрібно зробити таке:

  • надіслати повідомлення на номер 802;
  • у тексті повідомлення через пробіл зазначити код послуги (38772), номер картки та суму.

Банки піднімають ставки за депозитами

Раніше ми розповідали, що із 2 червня в Україні облікова ставка піднялася з 10% до 25%. НБУ очікував, що після цього ставки за ОВДП та депозитами підвищаться, для людей стануть привабливими такі вклади, і так у систему вдасться залучити більше грошей. І дійсно, за депозитами відсотки збільшуються.

Деякі невеликі банки вже пропонують 17-18% річних.

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Читайте у нашому детальному роз'ясненні, на що варто звернути увагу і що перевірити при відкритті депозиту в банку.

Ми також пояснювали, що буде з цінами в Україні після такого рішення регулятора, і коли НБУ відпустить офіційний курс долара.

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