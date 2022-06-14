Гроші потечуть рікою? Що відбувається з депозитами і як правильно зробити вклад

Розповідаємо, чому банки піднімають ставки за депозитами, і на що треба звернути увагу при їх оформленні

В Україні ростуть ставки за депозитами / Фото: РБК-Україна, , Колаж: Сьогодні

З 2 червня в Україні облікова ставка піднялася до 25%. НБУ очікував, що після цього ставки за ОВДП та депозитами підвищаться, для людей стануть привабливими такі вклади, і так в систему вдасться залучити більше грошей. Так, за депозитами відсотки дійсно збільшуються.

У проєкті НБУ Financial Literacy Ukraine пояснили, на що українцям треба звертати увагу при оформленні депозитів.

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Як зросли відсотки

До того, як Нацбанк підняв облікову ставку, в середньому банки пропонували своїм клієнтам 8% річних за депозитами у гривні. Після відповідних змін ставки стали поступово зростати. Деякі невеликі банки вже пропонують 17-18% річних за строковими вкладами (тими, які роблять на певний термін – наприклад, пів року).

Однак є декілька нюансів, на які варто звернути увагу перед тим, як робити вклад.

Що варто з'ясувати і перевірити

У НБУ наголошують, що перш за все варто дізнатися точну відсоткову ставку, яку пропонує фінустанова. Вона може відрізнятися залежно від того, який термін вкладу.

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Крім того, при розрахунку доходів варто врахувати, що із суми вирахуються відсотки, а саме:

податок на доходи фізичних осіб – 18% від суми нарахованих відсотків;

військовий збір – 1,5% від суми нарахованих відсотків.

Також слід дізнатися, які умови пропонує банк щодо поповнення депозиту. Вони можуть бути такими:

можна визначати максимальний або мінімальний розмір суми поповнення;

або можна встановити строк, упродовж якого може здійснюватися поповнення (наприклад, депозит відкритий на 12 місяців, а поповнення можливе упродовж перших 8 місяців з моменту першого внесення грошей на рахунок);

не встановлювати обмежень щодо розміру та строків поповнення.

Є ще варіант, коли в умовах договору немає опції поповнювати депозит.

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Відсотки на рахунок клієнта можуть надходити щомісяця або щокварталу. Також є варіант, коли вони залишатимуться на депозитному рахунку. У такому разі нові відсотки будуть приходити на раніше нараховані відсотки. Це називається капіталізація.

У НБУ додають, що звертати увагу варто і на такі пункти:

строк дії депозиту;

чи є якісь додаткові комісії;

умови автопролонгації.

"Автопролонганція – це автоматичне продовження строку дії договору банківського вкладу (депозиту). Уважно читайте депозитний договір перед підписанням та перевірте усі вищезазначені ключові моменти умов депозиту", – йдеться у повідомленні.

Деякі умови на час воєнного стану

З 13 квітня в Україні діє закон, згідно з яким на час воєнного стану та 3 місяці після його скасування діє 100%-ва гарантія за депозитами.

"Це означає, що, якщо у період дії цієї норми буде розпочато процедуру виведення з ринку якогось із банків, його вкладникам Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодує усю суму вкладу", – пояснили в НБУ.

Після того, як пройде тримісячний термін після завершення воєнного стану, гарантована сума за вкладами становитиме 600 000 гривень.

Банки на межі банкрутства?

Раніше ми розповідали, що після підняття облікової ставки в Україні банківський сектор опинився на межі падіння. Як пояснив аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, таке рішення НБУ було екстреним, з допомогою якого в банківський сектор вдасться залучити гроші на короткостроковий період.

Він додав, що в Асоціації українських банків ставки рефінансування за довгостроковими та короткостроковими кредитами на рівні 27% вважають трампліном до банкрутства для 20 банків.

"Ми можемо чекати, що для гривні це в будь-якому разі обернеться падінням, оскільки ми неминуче наближаємося до дефолту. І ті, хто зараз кладуть гроші в банк під вищий відсоток, ризикують втратити їх. Перш ніж класти гроші – спробуйте взяти кредит", – наголосив аналітик.

Орищак пояснив, що кредити видають саме ті банки, які впевнені в завтрашньому дні.

Ми також пояснювали, що буде з цінами в Україні після такого рішення регулятора, і коли НБУ відпустить офіційний курс долара.