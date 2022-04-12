Залишили без грошей під час війни: як клієнтка ПриватБанку втратила понад 100 тис. грн

Клієнтка розповіла, чому ПриватБанк відмовляється повертати вкрадені шахраями гроші

Шахраї обікрали картки клієнтки ПриватБанку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку втратила більше 100 тис. грн. через дії шахраїв і тепер не може повернути гроші.

Про це жінка залишила відгук на сайті "Мінфін".

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Жертва злочинців пише, що гроші списали відразу з двох карток – зарплатної та кредитної. Шахраї діяли через номер телефону, який вкрали у жінки.

Українка розповідає, що все почалося з того, що у неї зник зв'язок, і вона звернулася на гарячу лінію оператора "Київстар", де її попросили зачекати протягом доби.

Так і не дочекавшись відповіді, постраждала прийшла до відділення "Київстару" зі своїми документами. Після відновлення доступу до номера жінка виявила, що за його допомогою шахраї встигли зняти з карток ПриватБанку. понад 105 тисяч гривень.

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Жертва одразу звернулася до поліції та ПриватБанку, проте там відмовляють у поверненні грошей.

"Банк відмовляє у поверненні незаконно списаних коштів через шахрайські дії із заміною сім-карти, посилаючись на те, що було проведено блокування картки, без блокування номера", – йдеться у відгуку.

Жінка зазначає, що крім номера телефону існують інші методи ідентифікації і в такій ситуації можуть виявитися тисячі людей.

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"Хоч і НБУ зобов'язав банки повертати незаконно списані кошти, внаслідок шахрайських дій (що доведено кіберполіцією), це все не виконується. А для мене це є велика сума грошей. Я залишилася без засобів для існування під час війни", – пише клієнтка.

Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітники банку відреагували на скаргу та запевнили жінку, що її питання вже перебуває на розгляді у профільних фахівців.

За результатом перевірки українці обіцяли зателефонувати та повідомити рішення.

Виплати через ПриватБанк

Деякі українці подали заявку на одержання 6,5 тис. грн допомоги через ПриватБанк, однак, гроші їм так і не прийшли.

У банку пояснили, що кошти на це виділяє Міністерство економіки, яке не перерахувала всю суму, необхідну для виплат.

Тому ті, хто подав заявки у першій половині березня вже отримали гроші, а ті, хто схаменувся в останній момент ще чекають.

У ПриватБанку заспокоїли та запевнили, що усі українці отримають свої виплати, щойно Мінекономіки перерахує необхідну суму.

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