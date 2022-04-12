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Залишили без грошей під час війни: як клієнтка ПриватБанку втратила понад 100 тис. грн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 квітня, 12:23
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Клієнтка розповіла, чому ПриватБанк відмовляється повертати вкрадені шахраями гроші
Шахраї обікрали картки клієнтки ПриватБанку
Шахраї обікрали картки клієнтки ПриватБанку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку втратила більше 100 тис. грн. через дії шахраїв і тепер не може повернути гроші.

Про це жінка залишила відгук на сайті "Мінфін".

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Жертва злочинців пише, що гроші списали відразу з двох карток – зарплатної та кредитної. Шахраї діяли через номер телефону, який вкрали у жінки.

Українка розповідає, що все почалося з того, що у неї зник зв'язок, і вона звернулася на гарячу лінію оператора "Київстар", де її попросили зачекати протягом доби.

Так і не дочекавшись відповіді, постраждала прийшла до відділення "Київстару" зі своїми документами. Після відновлення доступу до номера жінка виявила, що за його допомогою шахраї встигли зняти з карток ПриватБанку. понад 105 тисяч гривень.

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Жертва одразу звернулася до поліції та ПриватБанку, проте там відмовляють у поверненні грошей.

"Банк відмовляє у поверненні незаконно списаних коштів через шахрайські дії із заміною сім-карти, посилаючись на те, що було проведено блокування картки, без блокування номера", – йдеться у відгуку.

Жінка зазначає, що крім номера телефону існують інші методи ідентифікації і в такій ситуації можуть виявитися тисячі людей.

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"Хоч і НБУ зобов'язав банки повертати незаконно списані кошти, внаслідок шахрайських дій (що доведено кіберполіцією), це все не виконується. А для мене це є велика сума грошей. Я залишилася без засобів для існування під час війни", – пише клієнтка.

Що відповіли у ПриватБанку?

Співробітники банку відреагували на скаргу та запевнили жінку, що її питання вже перебуває на розгляді у профільних фахівців.

За результатом перевірки українці обіцяли зателефонувати та повідомити рішення.

Виплати через ПриватБанк

Деякі українці подали заявку на одержання 6,5 тис. грн допомоги через ПриватБанк, однак, гроші їм так і не прийшли.

У банку пояснили, що кошти на це виділяє Міністерство економіки, яке не перерахувала всю суму, необхідну для виплат.

Тому ті, хто подав заявки у першій половині березня вже отримали гроші, а ті, хто схаменувся в останній момент ще чекають.

У ПриватБанку заспокоїли та запевнили, що усі українці отримають свої виплати, щойно Мінекономіки перерахує необхідну суму.

"Сьогодні" також писали, які правила ПриватБанк змінив на час війни та розповідали, яку популярну програму закриває фінустанова.

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