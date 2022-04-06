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Як отримати грошову допомогу для переселенців на картку ПриватБанк

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 18:58
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Розповідаємо, як отримати соціальну допомогу від держави внутрішньо переміщеним особам на картку ПриватБанк
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплати від держави на карту ПриватБанк
Внутрішньо переміщені особи можуть отримати виплати від держави на карту ПриватБанк / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від держави внутрішньо переміщені особи отримають по 2 тис. грн на особу у вигляді допомоги на проживання, також по 3 тис. грн виплачуватимуть на дітей. Грошові виплати отримуватимуть не лише ті, то перемістився з регіону, де йдуть бойові дії, в інші, а й ті, хто перемістився в межах однієї області, одного регіону.

Отримати ці кошти можна і на картку ПриватБанку. Про це повідомили у пресслужбі установи.

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Як подати заявку на допомогу

"Сьогодні пояснювали, що для отримання допомоги потрібно спочатку стати на облік як вимушений переселенець. Для цього треба особисто звернутися до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, а незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".

Там ви отримаєте відповідну довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Із нею потрібно подати заяву у ті ж органи на отримання цієї допомоги, в якій потрібно вказати рахунок, на який приходитимуть виплати.

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Внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, отримають ці гроші автоматично.

Отримати кошти можна на картку ПриватБанк

Щоб гроші прийшли на картку, при оформленні заяви на отримання фінансової допомоги потрібно вказати номер рахунку IBAN картки.

Цей номер можна отримати онлайн, і для цього не потрібно йти до відділення банку. IBAN картки можна знайти у Приват24:

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  • зайдіть у "Гаманець"
  • далі потрібно перейти до "Картки" та "Вибір картки"
  • потрібна інформація буде у розділі "Реквізити".

У пресслужбі банку нагадують, що для отримання виплати за березень клієнтам необхідно подати заявку до 14 квітня 2022 року. Заяву про надання допомоги можна подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення (УПСЗН) або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Яку допомогу держава надає сім'ям військових

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кабмін прийняв рішення про фінансову допомогу сім'ям військових, які загинули в цій війні.

Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Її розділять рівними частками на всіх одержувачів.

Допомогу і компенсацію матеріальних витрат також надають сім'ям загиблих військовослужбовців на проведення похорону.

Згідно з Законом України "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей" щомісячне грошове забезпечення отримують сім'ї тих військових, яких захопили в полон чи які пропали безвісти. Закон не поширюється на сім'ї тих, хто здався у полон добровільно.

Є також і інші види допомоги, читайте про них детально у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також розповідали, скільки українців втратили заробіток під час війни, та які родини можуть отримати грошову допомогу від держави.

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