Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Химатака на Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Оставили без денег во время войны: как клиентка ПриватБанка потеряла более 100 тыс. грн.

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 апреля, 12:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Клиентка рассказала, почему ПриватБанк отказывается возвращать украденные мошенниками деньги
Мошенники обокрали карты клиентки ПриватБанка
Мошенники обокрали карты клиентки ПриватБанка / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиентка ПриватБанка потеряла больше 100 тыс. грн из-за действий мошенников и теперь не может вернуть деньги.

Об этом женщина оставила отзыв на сайте "Минфин".

Реклама

Жертва преступников пишет, что деньги списали сразу с двух карт – зарплатной и кредитной. Мошенники действовали через номер телефона, который украли у женщины.

Украинка рассказывает, что все началось с того, что у нее пропала связь и она обратилась на горячую линию оператора "Киевстар", где ее попросили подождать сутки.

Так и не дождавшись ответа, пострадавшая пришла в отделение "Киевстар" со своими документами. После восстановления доступа к номеру женщина обнаружила, что с его помощью мошенники успели снять с карт ПриватБанка более 105 тысяч гривен.

Реклама

Жертва сразу обратилась в полицию и ПриватБанк, однако там отказывают в возврате денег.

"Банк отказывает в возвращении незаконно списанных средств из-за мошеннических действий с заменой сим-карты, ссылаясь на то, что была проведена блокировка карты, без блокировки номера", – говорится в отзыве.

Женщина отмечает, что кроме номера телефона существуют и другие методы идентификации и в такой ситуации могут оказаться тысячи людей.

Реклама

"Хотя и НБУ обязал банки возвращать незаконно списанные средства, в результате мошеннических действий (что доказано киберполицией), это все не выполняется. А для меня это большая сумма денег. Я осталась без средств к существованию во время войны", – пишет клиентка.

Что ответили в ПриватБанке?

Сотрудники банка отреагировали на жалобу и заверили женщину, что ее вопрос уже находится на рассмотрении у профильных специалистов.

По результату проверки украинке обещалипозвонить и сообщить решение.

Выплаты через ПриватБанк

Некоторые украинцы подали заявку на получение 6,5 тыс. грн помощи через ПриватБанк, однако деньги им так и не пришли.

В банке объяснили, что средства для этого выделяет Министерство экономики, которое не перечислило всю сумму, необходимую для выплат.

Поэтому те, кто подал заявки в первой половине марта уже получили деньги, а те, кто спохватился в последний момент еще ждут.

В ПриватБанке успокоили и заверили, что все украинцы получат свои выплаты, как только Минэкономики перечислит необходимую сумму.

"Сегодня" также писали, какие правила ПриватБанк изменил на время войны и рассказывали, какую популярную программу закрывает финучреждение.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять