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Ощадбанк не перераховує українцям важливі виплати – коли чекати гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 09:53
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Розповідаємо, як пояснили затримку пільговиї виплат представники Ощадбанку
Ощадбанк затримує виплати з монетизації пільг
Ощадбанк затримує виплати з монетизації пільг / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку поскаржилась, що фінустанова досі не перерахувала виплати з монетизації пільг і не може дати конкретної відповіді щодо того, коли це нарешті станеться.

Про це українка залишила коментар на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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"Чому ви не можете дати відповідь, з якого числа почнеться виплата. Ані на гарячій лінії, ані тут немає ніякої конкретики, люди на щось розраховують у цей важкий час, а у вас стандартна відповідь. Куди звертатися, якщо ви нічого не знаєте?" – пише клієнтка Ощадбанку.

Жінка також пише, що соціальні служби давно перерахували кошти банку, тож причина затримки саме там. Також вона нагадала, що виплати мали бути здійснені ще у червні.

Що відповіли в Ощадбанку?

Представники банку відреагували на це звернення і написали, що вони сказали б точніший термін, але, на жаль, це неможливо.

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Однак жінку запевнили, що кошти будуть зараховані протягом поточного місяця.

"У червні банк сформував реєстри залишків пільг на облікових записах та відправив на погодження до Міністерства соціальної політики. Після опрацювання реєстрів та підтвердження зі стороною Мінсоцполітики, банк розпочинає виплати", – написали представники Ощадбанку.

Нова функція Ощадбанку

У червні банк зробив можливим вхід до застосунку "Ощад 24/7" через повідомлення у месенджері Viber.

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Це дуже важливо для клієнтів, які зараз залишились на тимчасово окупованих територіях, де є проблеми з українським зв’язком.

Для цього необхідно зателефонувати по вебдзвінку в контакт-центр, і банк змінює відправлення СМС на Viber, розповів керівник виконавчого апарату обласної ради Херсонщини Юрій Соболевський.

"Сьогодні" раніше писали, який сюрприз підготували популярні банки українцям, і розповідали, яким боржникам Ощадбанк хоче піти на поступки.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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