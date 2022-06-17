Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Ощадбанк готовит изменения по кредитам – кому пойдут на уступки

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 июня, 10:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как Ощадбанк планирует решать вопросы с проблемными кредитами украинцев
Ощадбанк планирует реструктуризацию проблемных кредитов
Ощадбанк планирует реструктуризацию проблемных кредитов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государственное финучреждение Ощадбанк планирует реструктуризацию проблемных потребительских кредитов, которые были выданы до 24 февраля 2022 года. К решению вопроса банк призывает подключится власти.

Об этом представители Ощадбанка заявили изданию UBR.ua.

Реклама

В банке считают полномасштабную войну беспрецедентной ситуацией для банков и для заемщиков, поэтому последним попробуют облегчить груз долгов.

"Со своей стороны Ощадбанк разрабатывает механизм реструктуризации потребительских кредитов для тех, у кого есть трудности с их возвратом", – прокомментировали в Ощадбанке.

Кого это касается?

К числу таких клиентов относятся украинцы, которые временно выехали из страны и не могут погашать кредиты вовремя или делать это в полном объеме.

Реклама

Однако в Ощадбанке отметили, что проблема уменьшения давления на таких людей должна решаться на общегосударственном уровне, а не только на уровне отдельных банков.

"Мы возобновили предоставление автокредитов и кеш-кредитов (кредитов наличными – ред.), а также установку кредитных лимитов для клиентов, которые получают в Ощаде зарплату или пенсию", – напомнили в банке.

Что делать, когда нет денег платить за кредит?

По словам доктора экономических наук Василия Фурмана, лучше вообще не допускать таких ситуаций, однако если так уже произошло, то худшее, что вы можете сделать – это "морозиться".

Реклама

"Ни в коем случае не нужно "морозиться", если у вас нет возможности платить по кредиту, потому что это не в интересах ни одной стороны. Общаясь с банком и правдиво говоря о сложившейся ситуации, есть шанс, что финучреждение пойдет навстречу клиенту, особенно во время войны", – говорит Фурман.

Экономист рассказывает, что неуплата угрожает конфискацией залогового имущества, а если его не хватает, то банк может взыскать с вас что-то еще, через суд.

Кроме этого, такие проблемы с банком могут навсегда испортить вашу кредитную историю и больше никто не даст вам кредит на выгодных условиях.

"Сегодня" ранее писали, какие прогнозы относительно кредитования дали в НБУ и рассказывали, почему украинка не смогла оплатить кредит через терминал ПриватБанка.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,60 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21085.75

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1101.53

Litecoin (LTC)

47.45

Ripple (XRP)

0.34

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять