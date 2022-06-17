Ощадбанк готовит изменения по кредитам – кому пойдут на уступки

Рассказываем, как Ощадбанк планирует решать вопросы с проблемными кредитами украинцев

Ощадбанк планирует реструктуризацию проблемных кредитов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Государственное финучреждение Ощадбанк планирует реструктуризацию проблемных потребительских кредитов, которые были выданы до 24 февраля 2022 года. К решению вопроса банк призывает подключится власти.

Об этом представители Ощадбанка заявили изданию UBR.ua.

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В банке считают полномасштабную войну беспрецедентной ситуацией для банков и для заемщиков, поэтому последним попробуют облегчить груз долгов.

"Со своей стороны Ощадбанк разрабатывает механизм реструктуризации потребительских кредитов для тех, у кого есть трудности с их возвратом", – прокомментировали в Ощадбанке.

Кого это касается?

К числу таких клиентов относятся украинцы, которые временно выехали из страны и не могут погашать кредиты вовремя или делать это в полном объеме.

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Однако в Ощадбанке отметили, что проблема уменьшения давления на таких людей должна решаться на общегосударственном уровне, а не только на уровне отдельных банков.

"Мы возобновили предоставление автокредитов и кеш-кредитов (кредитов наличными – ред.), а также установку кредитных лимитов для клиентов, которые получают в Ощаде зарплату или пенсию", – напомнили в банке.

Что делать, когда нет денег платить за кредит?

По словам доктора экономических наук Василия Фурмана, лучше вообще не допускать таких ситуаций, однако если так уже произошло, то худшее, что вы можете сделать – это "морозиться".

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"Ни в коем случае не нужно "морозиться", если у вас нет возможности платить по кредиту, потому что это не в интересах ни одной стороны. Общаясь с банком и правдиво говоря о сложившейся ситуации, есть шанс, что финучреждение пойдет навстречу клиенту, особенно во время войны", – говорит Фурман.

Экономист рассказывает, что неуплата угрожает конфискацией залогового имущества, а если его не хватает, то банк может взыскать с вас что-то еще, через суд.

Кроме этого, такие проблемы с банком могут навсегда испортить вашу кредитную историю и больше никто не даст вам кредит на выгодных условиях.

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