Украинка не смогла оплатить кредит через терминал — ПриватБанк выдвинул условие

Женщина не только не смогла оплатить кредит, но еще и не может вернуть свои деньги обратно

Украинка не смогла оплатить кредит на другую карту черз терминал "Привата": что произошло / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На днях украинка рассказала о негативном опыте после попытки воспользоваться услугами ПриватБанка. Проблемы возникли, когда женщина попыталась пополнить свой кредитный счет через терминал банка.

Об этом она оставила возмущенный отзыв на сайте "Минфин".

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"Решила через терминал пополнить кредитный счет. Ввела все, подтвердила. Казалось все ок. Но, в течение 3 рабочих дней средства так и не дошли. На горячей линии "вишу" уже 4 раза по пол часа — но мой звонок никто не берет", – говорится в сообщении.

Женщина отмечает, что она не является клиенткой ПриватБанка. И теперь для того, чтобы вернуть деньги, банк предлагает ей стать клиентом финансового учреждения.

Что ответили в ПриватБанке?

Представители ПриватБанка посочуствовали женщине, которая попала в неприятную ситуацию. И снова посоветовали стать клиентом банка.

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"Если вы не являетесь нашим клиентом – то для решения вашего вопроса советуем вам оформить карту банка, чтобы мы смогли зачесть средства идентифицированному лицу", – отметили в банке.

В финучреждении подчеркнули, что после возврата суммы оставаться клиентом банка совсем необязательно: деньги можно снять, а карту сразу закрыть.

Увели все деньги с Приват24

Совсем недавно у клиентки ПриватБанка отдаленно похитили все деньги. "Почистили" как гривневый, так и долларовый счета.

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При переводе денег банк не позвонил клиентке, чтобы та подтвердила операцию и даже не предупредил о входе с другого устройства. Нет также информации о том, на какой счет были переведены гривни и доллары.

Ранее мы рассказывали, какую долгожданну помощь начал выплачивать ПриватБанк украинцам. Также мы писали, как мошенники охотятся на клиентов ПриватБанка.