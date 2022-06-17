Ощадбанк готує зміни за кредитами – кому підуть на поступки

Розповідаємо, як Ощадбанк планує вирішувати питання із проблемними кредитами українців

Ощадбанк планує реструктуризацію проблемних кредитів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Державна фінустанова Ощадбанк планує реструктуризацію проблемних споживчих кредитів, виданих до 24 лютого 2022 року. До вирішення питання банк закликає долучитися і владу.

Про це представники Ощадбанку заявили виданню UBR.ua.

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У банку вважають повномасштабну війну безпрецедентною ситуацією для банків та для позичальників, тому останнім спробують полегшити тягар боргів.

"Зі свого боку Ощадбанк розробляє механізм реструктуризації споживчих кредитів для тих, хто має труднощі з їх поверненням", – прокоментували в Ощадбанку.

Кого це стосується?

До таких клієнтів відносяться українці, які тимчасово виїхали з країни і не можуть погашати кредити вчасно або робити це у повному обсязі.

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Проте в Ощадбанку зазначили, що проблема зменшення тиску на таких людей має вирішуватися на загальнодержавному рівні, а не лише на рівні окремих банків.

"Ми відновили надання автокредитів та кеш-кредитів (кредитів готівкою – Ред.), а також встановлення кредитних лімітів для клієнтів, які отримують в Ощаді зарплату чи пенсію", – нагадали у банку.

Що робити, коли нема грошей платити за кредит?

За словами доктора економічних наук Василя Фурмана, краще взагалі не допускати таких ситуацій, проте якщо так уже сталося, то найгірше, що ви можете зробити –це "морозитися".

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"У жодному разі не потрібно "морозитися", якщо у вас немає можливості платити по кредиту, тому що це не в інтересах жодної сторони. Спілкуючись з банком і правдиво кажучи про ситуацію, що склалася, є шанс, що фінустанова піде назустріч клієнту, особливо під час війни", – каже Фурман.

Економіст розповідає, що несплата загрожує конфіскацією заставного майна, а якщо його не вистачає, то банк може стягнути з вас щось ще, через суд.

Крім цього, такі проблеми з банком можуть назавжди зіпсувати вашу кредитну історію і більше ніхто не дасть вам кредит на вигідних умовах.

"Сьогодні" раніше писали, які прогнози щодо кредитування дали в НБУ, та розповідали, чому українка не змогла сплатити кредит через термінал ПриватБанку.