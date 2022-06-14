Виходу немає? Клієнти Ощадбанку на тимчасово окупованих територіях залишилися без грошей

Українці в тимчасово окупованих містах не мають коштів навіть для задоволення базових потреб

Українці на тимчасово окупованих територіях не можуть зняти гроші з карток / Фото: Getty Images, delo.ua, Колаж: Сьогодні

Клієнт Ощадбанку розповів, що на тимчасово окупованих територіях наразі не працюють ні відділення банків, ні банкомати. Люди залишилися без засобів для існування.

Про це чоловік повідомив у відгуку на сайті "Мінфін".

Реклама

За його словами, донедавна громадяни знімали готівку в дуже сумнівний спосіб: переказували гроші на картку тому, в кого є гривні, й отримували суму з "комісією" від 5 до 10%.

"Люди вдавалися до такого способу зняття готівки, оскільки іншого виходу не було", – пояснив українець.

У деяких магазинах є можливість придбати їжу з використанням банківської картки, але далеко не в кожному. Багато товарів там зараз також в дефіциті.

Реклама

Нещодавно на тимчасово окупованих територіях зник мобільний зв’язок, роумінг не працює. А без SMS-підтвердження навіть ті, в кого ще залишились гроші на картках, не можуть їх зняти.

З огляду на ситуацію, представників Ощадбанку просять запровадити можливість отримання таких підтверджень по Viber. У такий спосіб багато людей могли б зняти готівку та купити їжі.

Що відповіли у банку?

В Ощадбанку зазначили, що повністю розуміють складність ситуації жителів тимчасово окупованих територій і шукають можливі способи, аби допомогти.

Реклама

Водночас у фінансовій установі наголосили, що відправлення одноразових повідомлень у Viber технічно неможливе.

Крадіжки з карток ПриватБанку

Інша проблема виникла у клієнтів ПриватБанку – у багатьох почали віддалено красти гроші з Приват24. Шахраї заходять на профіль користувачів та переказують гроші на інші картки. Цікаво, що процедуру списання здійснюють моментально.

Найбільше людей обурює в цій ситуації, що фінансова установа не просить підтвердження переказу, навіть на великі суми, попри те, що у таких випадках шахраї використовують не фінансовий номер клієнта, а зовсім інший пристрій та номер телефону.

Часто списують гроші не лише з гривневих, а й з валютних рахунків. Зловмисники можуть добратися навіть до кредитних та віртуальних карток.

У ПриватБанку зазначають, що для здійснення операцій у Приват24 потрібно мати не лише доступ до акаунта, але й знати фінансовий номер, пароль та ПІН-код банківської картки. Щоб повернути гроші, потрібно написати заяву в поліцію та дочекатися рішення суду, лише після цього втрачене зможуть перерахувати на рахунок клієнта.

"Сьогодні" раніше писали, що у ПриватБанку оголосили про початок здійснення виплат українцям за спільним проєктом Міжнародного комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики. Дізнайтеся, як отримати грошову підтримку громадянам України в Румунії.