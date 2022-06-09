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ПриватБанк почав виплачувати довгоочікувану допомогу – кому прийдуть гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 11:18
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Розповідаємо, хто має право на отримання ще одного виду допомоги і як зареєструватись на програму
ПриватБанк розпочав виплати малозабезпеченим сім'ям
ПриватБанк розпочав виплати малозабезпеченим сім'ям / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк оголосив про початок виплат українцям у рамках допомоги від спільного проєкту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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За умовами проєкту, допомогу отримають малозабезпечені сім’ї з постраждалих громад, а її розмір становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми – 3 місяці.

Як здійснюватимуть виплати?

У ПриватБанку зазначають, що кошти перерахують безпосередньо голові домогосподарства за допомогою переказу PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка була зареєстрована у Міністерстві соціальної політики.

Спочатку отримувачам допомоги має прийти SMS-повідомлення, а потім прийде сповіщення про зарахування грошей від ПриватБанку.

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Якщо у мене немає такої картки?

У такому випадку допомогу можна оформити у відділенні ПриватБанку або за телефоном на 3700. Там можна попросити перерахувати на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи видати гроші готівкою.

Як зареєструватись у програмі?

Ніякої додаткової процедури не потрібно, оскільки отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста.

Це сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, і до 24 лютого проживали в одній із громад, які постраждали від війни.

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Також немає різниці, виїхала така родина зі свого постійного місця проживання чи залишилась після початку повномасштабного вторгнення.

На які області поширюється дія програми?

Допомогу нададуть сім'ям в окремих громадах таких областей:

  • Донецької;
  • Луганської;
  • Запорізької;
  • Житомирської;
  • Київської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської.

"Сьогодні" раніше писали, яка ще благодійна організація надає фінансову допомогу українцям, і розповідали, на які виплати можуть розраховувати родини деяких військовослужбовців, та як їх отримати.

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