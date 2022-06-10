"Клієнтам Ощадбанку взагалі п*пець": як живуть українці в окупованому Херсоні

Якщо у клієнтів ПриватБанку ще якісь шляхи вирішення проблеми є, то в клієнтів Ощадбанку з цим великі проблеми

Зняти гроші можна лише з картки ПриватБанку, і то не всюди / Фото: Колаж: Сьогодні

В тимчасово окупованому Росією Херсоні українці не мають можливості зняти готівку з банківських карток. Зробити це можна лише в деяких пунктах міста, де є можливість доєднатися до Wi-Fi, з картки ПриватБанку і комісією 5-10%.

Про це місцеві жителі повідомляють на своїх сторінках у Facebook.

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За їхніми словами, люди сидять без зв’язку, роботи та грошей. В тих, хто користується ПриватБанком можливість зняти гроші є, однак для цього варто докласти зусиль. Натомість у клієнтів Ощадбанку виникають проблеми з цим.

Так, кожну дію потрібно підтверджувати кодом, який приходить в смс на мобільний телефон. Однак проблем полягає в тому, що зв’язку немає, доєднатися до роумінгу неможливо.

"Порада від Ощадбанку одна — виїжджайте на підконтрольну територію. Порада супер, оскільки виїзд закритий і, якщо і є, то за немалі гроші, а грошей нема, бо зняти їх неможливо, бо місто без зв’язку", — написав житель Херсона.

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Дефіцит продуктів та товарів

Жителі окупованого Росією Херсона скаржаться на дефіцит продуктів та інших товарів, а також на сильну дорожнечу.

Так, у міських супермаркетах практично не лишилося товарів. Люди також скаржаться на високі ціни та безробіття.

"Люди мотаються до Криму, привозять звідти продукти та продають у Херсоні у 4-5 разів дорожче. Ті херсонці, хто бойкотує російські товари, у тяжкому становищі", – розповідають вони.

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Ціни зашкалюють, зокрема, на такі товари:

кава – 800 грн/кг;

цукерки – 200 грн (маленька упаковка);

олія – 380 грн/5л.

Нагадаємо, жителі тимчасово анексованого півострова вразили нечувані ціни на овочі: моркви, картоплі та буряків.

Раніше ми розповідали, що ще одна країна дозволила обмінювати готівкову гривню.