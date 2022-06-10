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"Клиентам Ощадбанка вообще п*пец": как живут украинцы в оккупированном Херсоне

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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10 июня, 15:11
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Если у клиентов Приватбанка еще какие-то пути решения проблемы есть, то у клиентов Ощадбанка с этим большие проблемы
Снять деньги можно только с карты ПриватБанка, и то не везде
Снять деньги можно только с карты ПриватБанка, и то не везде / Фото: Коллаж: Сегодня

Во временно оккупированном Россией Херсоне украинцы не имеют возможности снять наличные с банковских карт. Сделать это можно только в некоторых пунктах города, где есть возможность подключиться к Wi-Fi, с карты ПриватБанка и комиссией 5-10%.

Об этом местные жители сообщают на своих страницах в Facebook.

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По их словам, люди сидят без связи, работы и денег. У тех, кто пользуется ПриватБанком, возможность снять деньги есть, однако для этого стоит приложить усилия. В то же время у клиентов Ощадбанка возникают проблемы с этим.

Так, каждое действие нужно подтверждать кодом, который приходит в смс на мобильном телефоне. Однако проблем в том, что связи нет, присоединиться к роумингу невозможно.

"Совет от Ощадбанка один – выезжайте на подконтрольную территорию. Совет супер, поскольку выезд закрыт и, если и есть, то за немалые деньги, а денег нет, ибо снять их невозможно, потому что город без связи" , – написал житель Херсона.

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Дефицит продуктов и товаров

Жители оккупированного Россией Херсона жалуются на дефицит продуктов и других товаров, а также на сильную дороговизну.

Так, в городских супермаркетах практически не осталось товаров. Люди тоже жалуются на высокие цены и безработицу.

"Люди мотаются в Крым, привозят продукты и продают в Херсоне в 4-5 раз дороже. Те херсонцы, кто бойкотирует российские товары, в бедственном положении" , – рассказывают они.

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Цены зашкаливают, в частности, на следующие товары:

  • кофе – 800 грн/кг;
  • конфеты – 200 грн (маленькая упаковка);
  • масло – 380 грн/5л.

Напомним, жителей временно аннексированного полуострова поразили неслыханные цены на овощи : моркови, картофеля и свеклы.

Раньше мы рассказывали, что еще одна страна разрешила обменивать наличную гривну .

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