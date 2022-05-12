Борщ для "богатых и неразборчивых"? Почему в Крыму цены на овощи взлетели до небес

Буквально за три дня в мае стоимость овощей борщового набора выросла втрое

На резкий рост цен жалуются жители Симферополя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, vk.com.

Жители Крыма массово жалуются на резкое удорожание продовольствия. В основном это касается овощей борщового набора, а именно: моркови, картофеля и свеклы.

Об этом информирует так называемый заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.

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Так, по ее информации, овощи весьма сомнительного качества на рынке "Привоз" в Симферополе реализуются в два раза дороже. Сравните цены 7 и 10 мая соответственно:

картофель 1 кг – 25-40 рублей против 60-70 руб;

капуста и свекла – 40 руб. против 55 руб;

морковь 1 кг – 30 руб. против 65 руб.

Стоимость овощей 7 мая / Фото: vk.com.

Стоимость овощей 10 мая / Фото: vk.com.

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Наценка за три дня выросла с 20 руб. до 35 руб. за кг овощей.

Причины такого роста неизвестны, поэтому явки, пароли, номера торговых мест на рынке "Привоз", адреса оптовиков с ценами, адреса магазинов передали в очередной раз в администрацию города.

В Крыму принудительно забирают жилье

В Крыму оккупационные власти одобрили поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.

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Депутаты поддержали законодательную инициативу единогласно.

По словам вице-спикера Госсовета Аллы Пономаренко, этот проект позволит забрать право собственности на имущество в Крыму, принадлежащее "иностранным государствам и иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия".

Напомним, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и предоставляют "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.

Также мы рассказывали, как оккупационные власти довели Крым "до ручки".