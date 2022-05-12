Борщ для "богатых и неразборчивых"? Почему в Крыму цены на овощи взлетели до небес

Жители Крыма массово жалуются на резкое удорожание продовольствия. В основном это касается овощей борщового набора, а именно: моркови, картофеля и свеклы.
Об этом информирует так называемый заместитель министра промышленной политики РК Ирина Мезавцова.
Так, по ее информации, овощи весьма сомнительного качества на рынке "Привоз" в Симферополе реализуются в два раза дороже. Сравните цены 7 и 10 мая соответственно:
- картофель 1 кг – 25-40 рублей против 60-70 руб;
- капуста и свекла – 40 руб. против 55 руб;
- морковь 1 кг – 30 руб. против 65 руб.
Наценка за три дня выросла с 20 руб. до 35 руб. за кг овощей.
Причины такого роста неизвестны, поэтому явки, пароли, номера торговых мест на рынке "Привоз", адреса оптовиков с ценами, адреса магазинов передали в очередной раз в администрацию города.
В Крыму принудительно забирают жилье
В Крыму оккупационные власти одобрили поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.
Депутаты поддержали законодательную инициативу единогласно.
По словам вице-спикера Госсовета Аллы Пономаренко, этот проект позволит забрать право собственности на имущество в Крыму, принадлежащее "иностранным государствам и иностранным лицам, связанными с иностранными государствами, совершающими в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия".
Напомним, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и предоставляют "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.
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