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"Крим треба продавати дорого": що відбувається з цінами на півострові

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 13:02
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Розповідаємо, що відбувається з життям мешканців Криму, поки Росія воює з Україною
В основному зростає вартість продуктів, проживання в готелях та побутової техніки
В основному зростає вартість продуктів, проживання в готелях та побутової техніки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки на території України йде війна, у Криму зростають ціни буквально на все. Основну увагу поки тамтешня самопроголошена влада приділяє питанню вартості хліба.

"Сьогодні" розповість вам, як живуть кримчани під окупацією РФ під час того, як в Україні йде війна.

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Спершу згадаємо про насущне — цінах на продукти. Під час чергового засідання президента РФ Володимира Путіна з урядом з економічних питань було оголошено плачевну статистику — за даними Кримстату, річна інфляція станом на 8 квітня сягнула 17,5%. Найбільше зросли ціни на такі продукти:

  • цибуля (майже на 60%);
  • морква (46%);
  • капуста (41,7%);
  • банани (39,4%);
  • груша (18,6%).

Ціни на хліб теж готуються стрімко злетіти вгору, але перешкодою на цьому шляху стали заходи з боку влади, яка значно збільшила обсяг субсидії на компенсацію частини витрат на реалізацію вироблених та реалізованих хліба та хлібобулочних виробів – до 47,2 млн рублів, а також обсяг підтримки і виробників зернових культур до 55,7 млн рублів.

Зросли ціни також на цукор, згущене молоко, рис та каву. Побутова техніка за квітень теж суттєво здорожчала:

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  • електричний чайник – на 37,6%;
  • мікрохвильова піч – 35,4%;
  • пральна машина-автомат – 33,9%;
  • пилосос – 32,1%;
  • садова лопата – 30,6%;
  • блендер – 30,2%;
  • пральний порошок – 27,5%.

Не оминуло зростання цін і послуги ксерокопії, вартість яких зросла на 73,7%. Це може бути повʼязано зі зростанням вартості офісного паперу, причому суттєвим. Як повідомляв раніше колишній російський нафтовий магнат і критик Кремля Михайло Ходорковський, ціна одного аркуша паперу А4 в РФ перевищила вартість однієї акції російського Сбербанку на Лондонській біржі.

Ось таке воно "економічне чудо" Росії.

"Крим не для бідних": що відбувається з вартістю готелів

Крим треба продавати дорого – таку думку озвучила керівник представництва готельно-туристичної Асоціації у Криму Валентина Марнопільська. "Дорого", як розуміє кожен з нас, це означає і якісно. Однак наразі, за словами тамтешніх туристів, вартість послуг туристичної сфери у Криму не відповідає якості.

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Міністерство курортів та туризму Республіки намагається переконати готельний бізнес не підвищувати ціни на житло. Однак готельєри не погоджуються з цим і фактично маніпулюють вартістю: коли почалося скасування бронювань, ціни знижували, коли зʼявився попит – вони зросли.

"Крим завжди був дорогим місцем для відпочинку. Якщо ми дорого продавали його завжди, то чому б нам і не продовжувати. Наша позиція відрізняється від позиції міністерства курортів та туризму", – заявила Марнопольська.

Водночас курортний бізнес втрачає прибутки. А все через заборону з 24 лютого через війну в Україні на авіасполучення з окупованим Сімферополем та побоювання туристів через "терористичну небезпеку". Як наслідок — Крим вперше не увійшов до топ-5 найбільш затребуваних внутрішніх курортів на травневі свята.

У Криму примусово забирають житло

У Криму окупаційна влада схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна у іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно.

За словами віцеспікера Держради Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

Нагадаємо, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

Нагадаємо, що у Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам.

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