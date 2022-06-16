Втікати або зізнатися? Що робити, якщо не можете повернути кредит

Експерт розповів, чим українцям можуть загрожувати проблеми із банками

Експерт розповів про проблеми з банками, у разі несплати кредитів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Кредити у банках стали для українців звичною практикою. Однак не всі розрахували свої сили, коли брали позику, а деяким сумлінно платити заважають раптові життєві обставини.

Про те, що робити у такій ситуації, "Сьогодні" дізналися в експерта.

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За словами доктора економічних наук Василя Фурмана, допускати такі ситуації, у яких ви не можете виконувати свої боргові зобов'язання – вкрай небажано.

Тому те, як ви виплачуватимете кредит потрібно продумати заздалегідь.

"Ми завжди хочемо низькі відсоткові ставки, так от, на заході вони справді низькі, але чому? Тому що клієнт там завжди повертає борг, а якщо він не має такої можливості, банк у дуже короткий проміжок часу проводить стягнення заставного майна, буквально за 3-6 місяців", – розповідає експерт.

Під час війни багато українців отримали кредитні канікули і позичальники мають можливість не платити відсотки без штрафів і пені. Але це не означає, що відсотки кудись зникли, їх все одно доведеться заплатити за весь період, просто пізніше.

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Тому найкраще, що ви можете зробити – спілкуватися з банком, підкреслює Фурман, а найгірший вихід із ситуації – "морозиться" і уникати розмов.

"У жодному разі не потрібно "морозитись", якщо у вас немає можливості платити за кредитом, бо це не в інтересах жодної сторони. Спілкуючись із банком і правдиво кажучи про ситуацію, що склалася, є шанс, що фінустанова піде на зустріч клієнту, особливо під час війни", – зазначає економіст.

Чим загрожує несплата?

Якщо ви спробуєте ігнорувати банк, який хоче повернути свої гроші, у вас можуть відібрати не лише заставне майно.

Василь Фурман розповідає, що у таких випадках банк йде до суду і за його рішенням здійснює вилучення майна, яке було у заставі.

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Якщо цього для погашення боргу не вистачає, позичальник може вилучити щось додатково, однак теж за рішенням суду.

Також дуже важливо мати хорошу кредитну історію, яка впливає на рейтинг позичальника на все життя.

Несплата за кредитом та проблеми з банками можуть зіпсувати вашу історію назавжди і в майбутньому кредит на гарних умовах вам не дадуть.

Наразі у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонується заморозити чи списати борги за кредитами на знищене під час війни житло чи автомобіль.

Однак коли він вступить в силу і на яких конкретно умовах доки невідомо, тож експерт наголосив, що сподіватися, що банк просто так спише вам борг не варто.

"Сегодня" раніше писали, про особливості кредитних карт ПриватБанку під час війни та розповідали, які прогнози щодо кредитування дали у НБУ.