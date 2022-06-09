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Кредитні картки у воєнний час: як і скільки заплатять клієнти ПриватБанку

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 18:13
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Розповідаємо, що буде із кредитними картками від ПриватБанку, якщо не робити регулярні платежі
Українцям розкали, як платити кредити від Приватбанку
Українцям розкали, як платити кредити від Приватбанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для клієнтів ПриватБанку з 1 червня працюють нові правила: українці щомісяця повинні вносити платежі за картковими кредитами. Але для тих, хто не може платити через війну, банк запропонували кілька варіантів виплат.

Про це в інтерв'ю Мінфіну розповів керівник дирекції роздрібного бізнесу ПриватБанку Дмитро Мусієнко.

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Він розповів, що клієнтам не нараховуватимуть штрафи за прострочені платежі за кредитними картками. Але співробітники банку телефонуватимуть таким клієнтам і нагадуватимуть про платежі.

Він також наголосив, що банк розробив кілька програм реструктуризації кредитів для кожного клієнта. Наприклад:

  • клієнтам, які своєчасно вноситимуть обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості, пропонують знижену ставку – 1,7%;
  • клієнтам з обмеженими фінансовими можливостями встановлено менший щомісячний платіж від 1,5% до 4,9%;
  • для клієнтів, які зовсім не можуть платити, будуть оформлені окремі кредити.

Зазначимо, що, за даними Національного банку, станом на 1 березня в Україні рівень "поганих" кредитів становить 305 млрд грн. 43 млрд грн із них – борги фізичних осіб.

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Послуга розстрочки

Раніше "Сьогодні" писали, що з 25 травня клієнти ПриватБанку можуть купувати товари в кредит у мережах магазинів-партнерів.

Дізнатися про доступний ліміт за кредитом можна у додатку "Приват24":

  • натиснути "Сервіси";
  • потім "Кредити" та "Оплата частинами/Миттєва розстрочка".

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк змінив валютні правила для клієнтів. Також ми писали, коли банк почне виплачувати українцям гроші від спільного проєкту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінсоцполітики.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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