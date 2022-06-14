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Деяким українцям спишуть борги за кредитами: в Раді з'явився новий законопроєкт

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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14 червня, 15:26
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Розповідаємо, кому можуть списати або заморозити борги за кредитами згідно з новим законопроєктом
Що буде з боргами за кредити на знищене майно
Що буде з боргами за кредити на знищене майно / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, яким пропонується заморозити чи списати борги за кредитами на знищене під час війни житло чи автомобіль.

Про це повідомив голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Влада хоче підтримати позичальників, які постраждали від війни

"Разом з колегами зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України", – ідеться в повідомленні.

Багато людей ще до початку повномасштабної війни взяли в кредит автомобіль чи певну нерухомість. Але під час бойових дій це майно було пошкоджене або повністю зруйноване. При цьому кредит і борги за ним залишились.

Законопроєкт № 7441-1 пропонує механізм, який допоможе позичальникам у такій ситуації. Залежно від того, де знаходиться майно, і наскільки можливо офіційно зафіксувати пошкоджень, людям пропонуватимуть таке:

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  • або заморожувати борги до отримання передбачених законодавством компенсацій;
  • або прощати їх, але у тому випадку, коли зруйноване житло або автомобіль позичальника було єдиним.

Що буде з кредитами в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Нацбанк прийняв рішення про підняття облікової ставки до 25%. Були побоювання, що вартість кредитів в Україні після цього зросте, однак регулятор запевнив, що такого не буде.

Одна з причин – вартість кредитів банки визначають, орієнтуючись на фактичну вартість фондування, тобто депозитів населення та бізнесу. На розмір облікової ставки в такому випадку фінустанови не орієнтуються. Тому в НБУ наголошують, що кредитні ставки зростатимуть поступово та співмірно до зростання вартості депозитів, і переважно зі збереженням поточного спреду між ними.

Читайте у нашому матеріалі, які є ще чинники, які не дозволять підвищеній обліковій ставці негативно вплинути на кредитування.

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Ми також пояснювали, що відбувається з депозитами в банках, і як правильно зробити вклад. А також, коли НБУ відпустить офіційний курс долара.

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