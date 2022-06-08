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Деяким українцям можуть списати борги за кредитами – кого стосуються зміни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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8 червня, 18:28
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Відсотки не нараховуватимуть під час воєнного стану і впродовж 30 днів після його завершення
У Верховній Раді підготували зміни до законів для підтримки позичальників
У Верховній Раді підготували зміни до законів для підтримки позичальників / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нарахування відсотків українцям за договорами про споживчий кредит можуть припинити або скасувати. Відповідний законопроєкт №7437 вже зареєстрували в парламенті.

Як повідомили на сайті Верховної Ради, відсотки не нараховуватимуть під час воєнного та надзвичайного стану і впродовж 30 днів після його завершення.

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Йдеться про кредитні кошти, які клієнти банків отримали в Україні, щоб купити нерухомість або транспортні засоби, а це майно було знищене внаслідок військової агресії РФ чи розташоване на тимчасово окупованій території.

Зміни до закону про іпотеку

Нововведення передбачають, що за знищене майно до завершення війни не нараховуватимуть відсотків за основним кредитним договором. Під знищеним майном мають на увазі об’єкти, які неможливо відновити або відновлення потребує капремонту чи реконструкції.

Водночас банкам та іншим фінансовим установам рекомендуватимуть зарахувати до тіла кредиту відсотки, сплачені до набрання чинності змін законопроєкта №7437. У такий спосіб мають намір підтримати українців та бізнес, які купили авто чи житло в кредит і втратили його під час війни, а кредит зобов’язані сплачувати й надалі.

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У березні нардепи підтримали зміни до Податкового кодексу, якими звільнили громадян від юридичної відповідальності за прострочення позики. Зараз намагаються не допустити притягнення до відповідальності людей, які не можуть виплатити відсотки.

Судові позови

За словами експертів, іпотека припиняється, якщо будівля зруйнована, а іпотекодавець не відновив її. Але боргові зобов’язання не зникають, тож банки часто вимагають від людей виконання умов договору.

Юристка Вікторія Лісова наголосила, що на початку квітня тривали судові позови щодо знищеного під час війни житла. Деякі справи дійшли до апеляційних інстанцій або Верховного Суду.

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Вона додала, що суди часто намагаються розділити виплату кредиту та отримання компенсації за зруйноване майно на два окремі процеси. У такий спосіб судова влада визнає, що за знищене майно потрібно виплатити кредит і паралельно розв’язувати питання отримання компенсацій за втрачене.

Раніше "Сьогодні" детально пояснювали, як оформити компенсацію за зруйноване житло, хто її може отримати, а кому можуть відмовити. Водночас у Бучі показали контейнери для переселенців, які втратили нерухомість під час війни, – їх виготовляють зі вторсировини.

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