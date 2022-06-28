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Сразу по двум тарифам: как Ощадбанк систематически списывает с клиента деньги

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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28 июня, 19:33
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Клиент украинского банка пожаловался на двойную тарификацию и списание денег
В банке объяснили, в чем может быть корень проблемы
В банке объяснили, в чем может быть корень проблемы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение 10 месяцев клиент Ощадбанка страдает от систематического списания денег за обслуживание счета.

Как рассказал мужчина в отзыве на сайте "Минфин", суммы взимаются сразу по двум тарифам.

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"Многие наши обращения остаются без ответа. Глухая стена", – возмутился клиент.

По его словам, в финансовое учреждение уже писали немало обращений с просьбой отменить двойную тарификацию. Мужчина также попросил представителей банка отреагировать на последнее электронное письмо, которое он им отправил.

Что ответили в банке?

В службе поддержки Ощадбанка ответили на отзыв клиента. Там допустили, что комиссию снимают за обслуживание неактивного счета.

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"Во избежание списания комиссии следует один раз в течение года провести любую операцию или пополнение", – сообщили в банке.

В то же время, если комиссия за обслуживание счета предусмотрена тарифным пакетом, то при несогласии с такой суммой клиент имеет право закрыть счет в соответствии с договором комплексного банковского обслуживания (ГКБО).

Нововведение от Ощадбанка

Ощадбанк сделал возможным вход в приложение "Ощад 24/7" через сообщения в мессенджере Viber. Такая опция появилась, поскольку в частично захваченном оккупантами Херсонском регионе есть проблемы с мобильной связью украинских операторов.

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Для этого необходимо позвонить по веб-звонку в контакт-центр, и банк изменяет отправку SMS на Viber. В то же время в банке в Viber доступны все возможные функции.

Клиенты могут воспользоваться всеми 43 функциями, предусмотренными в приложении. В частности:

  • проверить баланс карточного счета и счета мобильных сбережений;
  • управлять лимитами;
  • оформить страховку;
  • осуществлять переводы и платежи;
  • узнать адрес ближайшего отделения/банкомата и т.д.

"Сегодня" писали, какие прогнозы по кредитованию дали в НБУ и почему украинка не смогла оплатить кредит через терминал ПриватБанка.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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