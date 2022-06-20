Ощадбанк добавил важную функцию – кому понадобится нововведение

Ощадбанк сделал возможным вход в приложение "Ощад 24/7" через сообщения в мессенджере Viber.
Об этом рассказал руководитель исполнительного аппарата областного совета Херсонской области Юрий Соболевский, поскольку в частично захваченном оккупантами регионе есть проблемы с мобильной связью украинских операторов.
"Для этого необходимо звонить по веб-звонку в контакт центр и банк меняет отправку смс на Viber", – рассказал Соболевский и поблагодарил руководство банка.
Пресс-служба банка также сообщает, что компания запустила чат-бот в Viber и в нем доступны все возможные функции.
Клиенты Ощадбанка могут там воспользоваться 43 услугами, в частности:
- проверить баланс карточного счета и счета мобильных сбережений;
- управлять лимитами;
- оформить страховку;
- совершать переводы и платежи;
- узнать адрес ближайшего отделения/банкомата и т.д.
Ощадбанк готовит изменения по кредитам
Ранее в финучреждении рассказали, что планируют реструктуризацию проблемных потребительских кредитов, которые были выданы до 24 февраля 2022 года.
К решению этого вопроса призывают присоединиться и власть, поскольку считают беспрецедентной нынешнюю ситуацию для банков и заемщиков.
Поэтому должникам попытаются облегчить это бремя, в частности это касается украинцев, которые временно уехали из страны и не могут погашать кредиты в срок или делать это в полном объеме.
"Сегодня" ранее писали, какие прогнозы по кредитованию дали в НБУ, и рассказывали, почему украинка не смогла оплатить кредит через терминал ПриватБанка.