Банки подготовили очередной "сюрприз": чего ждать клиентам Ощадбанка, ПриватБанка и Monobank

Рассказываем, что изменилось или изменится для клиентов ведущих украинских банков

Что изменили банки для своих клиентов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки подготовили для своих клиентов нововведение. Некоторые их уже запустили в работу, некоторые только ждут своего часа.

"Сегодня" расскажет, что изменится у клиентов Ощадбанка, ПриватБанка и Monobank.

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Так, ПриватБанк вводит ограничения на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Речь идет об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента попросят раскрыть источники происхождения средств, а также актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

"Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через "Приват24", Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в ПриватБанке.

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Monobank

С 1 августа тарифы кредитных продуктов Monobank будут переведены на стандартные условия.

С этого дня тарифы будут следующие:

3,1% в месяц по карте;

1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными. На кредиты открытые до 1 августа льготный тариф сохранится до конца действия договора;

условия по льготному периоду останутся без изменений.

Ощадбанк

В то же время Ощадбанк добавил интересную и довольно важную функцию – сделал возможным вход в приложение "Ощад 24/7" через сообщения в мессенджере Viber. Для этого необходимо позвонить по веб-звонку в контакт-центр, и банк изменяет отправку SMS на Viber.

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Прессслужба банка также сообщает, что компания запустила чатбот в Viber, и в нем доступны все возможные функции.

Клиенты Ощадбанка могут воспользоваться 43 функциями, в частности:

проверить баланс карточного счета и счета мобильных сбережений;

управлять лимитами;

оформить страховку;

осуществлять переводы и платежи;

узнать адрес ближайшего отделения/банкомата и т.д.

Где украинцам снять деньги за границей?

У украинцев есть возможность обменять национальную валюту в таких странах:

Австрия (Вена, Зальцбург, Каринтия, Бургенланд) – Raiffeisen Bank и Erste Bank Oesterreich;

Молдова – OTP Bank;

Польша – PKO;

Румыния Banca Comerciala Romana;

Венгрия – ОТР Bank.

Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, перечень стран, банков и отделений будет постепенно пополняться.

Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца через платежную систему MoneyGram.

Раньше мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.