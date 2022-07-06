Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных 🚑 Обстрел Славянска 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Банки подготовили очередной "сюрприз": чего ждать клиентам Ощадбанка, ПриватБанка и Monobank

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 08:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что изменилось или изменится для клиентов ведущих украинских банков
Что изменили банки для своих клиентов
Что изменили банки для своих клиентов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки подготовили для своих клиентов нововведение. Некоторые их уже запустили в работу, некоторые только ждут своего часа.

"Сегодня" расскажет, что изменится у клиентов Ощадбанка, ПриватБанка и Monobank.

Реклама

Так, ПриватБанк вводит ограничения на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Речь идет об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента попросят раскрыть источники происхождения средств, а также актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

"Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через "Приват24", Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в ПриватБанке.

Реклама

Monobank

С 1 августа тарифы кредитных продуктов Monobank будут переведены на стандартные условия.

С этого дня тарифы будут следующие:

  • 3,1% в месяц по карте;
  • 1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными. На кредиты открытые до 1 августа льготный тариф сохранится до конца действия договора;
  • условия по льготному периоду останутся без изменений.

Ощадбанк

В то же время Ощадбанк добавил интересную и довольно важную функцию – сделал возможным вход в приложение "Ощад 24/7" через сообщения в мессенджере Viber. Для этого необходимо позвонить по веб-звонку в контакт-центр, и банк изменяет отправку SMS на Viber.

Реклама

Прессслужба банка также сообщает, что компания запустила чатбот в Viber, и в нем доступны все возможные функции.

Клиенты Ощадбанка могут воспользоваться 43 функциями, в частности:

  • проверить баланс карточного счета и счета мобильных сбережений;
  • управлять лимитами;
  • оформить страховку;
  • осуществлять переводы и платежи;
  • узнать адрес ближайшего отделения/банкомата и т.д.

Где украинцам снять деньги за границей?

У украинцев есть возможность обменять национальную валюту в таких странах:

  • Австрия (Вена, Зальцбург, Каринтия, Бургенланд) – Raiffeisen Bank и Erste Bank Oesterreich;
  • Молдова – OTP Bank;
  • Польша – PKO;
  • Румыния Banca Comerciala Romana;
  • Венгрия – ОТР Bank.

Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, перечень стран, банков и отделений будет постепенно пополняться.

Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца через платежную систему MoneyGram.

Раньше мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.15/35.55
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.9
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.15/35.45
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.6
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.0
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
37,97
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
37,91
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
37,15
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
50,99
57,99
38,43
-
50,00
55,00
36,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,58 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что подорожает в июле?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20097.73

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1133.89

Litecoin (LTC)

50.1

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять