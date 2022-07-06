Банки подготовили очередной "сюрприз": чего ждать клиентам Ощадбанка, ПриватБанка и Monobank

Украинские банки подготовили для своих клиентов нововведение. Некоторые их уже запустили в работу, некоторые только ждут своего часа.
"Сегодня" расскажет, что изменится у клиентов Ощадбанка, ПриватБанка и Monobank.
Так, ПриватБанк вводит ограничения на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.
Речь идет об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента попросят раскрыть источники происхождения средств, а также актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
"Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через "Приват24", Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", — отметили в ПриватБанке.
Monobank
С 1 августа тарифы кредитных продуктов Monobank будут переведены на стандартные условия.
С этого дня тарифы будут следующие:
- 3,1% в месяц по карте;
- 1,9% в месяц по Рассрочке и Кредиту наличными. На кредиты открытые до 1 августа льготный тариф сохранится до конца действия договора;
- условия по льготному периоду останутся без изменений.
Ощадбанк
В то же время Ощадбанк добавил интересную и довольно важную функцию – сделал возможным вход в приложение "Ощад 24/7" через сообщения в мессенджере Viber. Для этого необходимо позвонить по веб-звонку в контакт-центр, и банк изменяет отправку SMS на Viber.
Прессслужба банка также сообщает, что компания запустила чатбот в Viber, и в нем доступны все возможные функции.
Клиенты Ощадбанка могут воспользоваться 43 функциями, в частности:
- проверить баланс карточного счета и счета мобильных сбережений;
- управлять лимитами;
- оформить страховку;
- осуществлять переводы и платежи;
- узнать адрес ближайшего отделения/банкомата и т.д.
Где украинцам снять деньги за границей?
У украинцев есть возможность обменять национальную валюту в таких странах:
- Австрия (Вена, Зальцбург, Каринтия, Бургенланд) – Raiffeisen Bank и Erste Bank Oesterreich;
- Молдова – OTP Bank;
- Польша – PKO;
- Румыния Banca Comerciala Romana;
- Венгрия – ОТР Bank.
Как отметили в пресс-службе ПриватБанка, перечень стран, банков и отделений будет постепенно пополняться.
Напомним, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца через платежную систему MoneyGram.
Раньше мы рассказывали, как клиентка ПриватБанка потеряла 200 тыс. грн со своей карты.