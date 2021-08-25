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Нові тарифи та правила: що змінилося в Monobank для українців

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
25 серпня, 08:00
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Тепер після досягнення 14 років "Дитячу" картку можна обміняти на "Чорну"
Monobank змінив тарифи для українців. Колаж: "Сьогодні"
Monobank змінив тарифи для українців. Колаж: "Сьогодні"

За останній час Monobank розширив сервіси банківських послуг і оновив правила і тарифи, в списку ключових змін і те, що тепер ФОПи також зможуть поповнювати свої рахунки через термінали і каси банків.

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Сайт "Сьогодні" зібрав всі ключові зміни.

На що клієнтам варто звертати увагу:

  • Тарифи за вихідними SWIFT-платежів змінили. Вартість пошуку засобів під час SWIFT-переказу, уточнення, коригування або повернення SWIFT-переказу тепер 40 доларів для SWIFT-платежів в доларах, 40 євро – в інших валютах.
  • Платежі, що надійшли в гривні з реквізитами валютної карти, будуть зараховуватися на кредитну карту в гривні.
  • За випуск та перевипуск пластикових валютних карт більше не потрібно буде платити.

Крім того, за переклад своїх коштів (до 10 тис. грн) на іншу карту банк відсотки не бере, а ось за рахунок кредитних коштів береться 2%.

Якщо сума одного платежу більше 10 тис. грн. або було переведено понад 20 тис. грн за місяць розмір комісії такий:

  • 0.5% за рахунок власних коштів (але не більше 190 грн);
  • 4% за рахунок кредитних коштів.

Альфа-Банк може купити Monobank?

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На початку серпня в ЗМІ з'явилася інформація, що Альфа-Банк може укласти угоду про придбання Monobank , Проте пізніше співзасновник Monobank Олег Горохівський поскаржився на Альфа-Банк, який випустив нову карту, але в праві використовувати її відмовив.

"Так, не знаю як ви нас, а ми вас точно купувати не збираємося, так що намагайтеся працювати краще", – сказав Гороховський.

Водночас в самому Альфа-Банку також не підтвердили ці плани і домовленості.

"Вперше про це чую", – заявив генеральний менеджер і член правління Альфа-Банку Рафал Ющак.

До речі, співзасновник Monobank Олег Горохівський анонсував інтеграцію мобільного банку з криптобіржею і ринком з торгівлі цінними паперами.

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