Новые тарифы и правила: что изменилось в Monobank для украинцев

Теперь по достижении 14 лет "Детскую" карточку можно обменять на "Черную"

Monobank изменил тарифы для украинцев. Коллаж: "Сегодня"

За последнее время Monobank расширил сервисы банковских услуг и обновил правила и тарифы, в списке ключевых изменений и то, что теперь ФОПы также смогут пополнять свои счета через терминалы и кассы банков.

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Сайт "Сегодня" собрал все ключевые изменения.

На что клиентам стоит обращать внимание:

Тарифы по исходящим SWIFT-платежам изменили. Стоимость поиска средств во время SWIFT-перевода, уточнения, корректировки или возврата SWIFT-перевода теперь 40 долларов для SWIFT-платежей в долларах, 40 евро – в других валютах.

Платежи, поступившие в гривне с реквизитами валютной карты, будут зачисляться на кредитную карту в гривне.

За выпуск и перевыпуск пластиковых валютных карт больше не нужно будет платить.

Кроме того, за перевод своих средств (до 10 тыс. грн) на другую карту банк проценты не берет, а вот за счет кредитных средств берется 2%.

Если сумма одного платежа больше 10 тыс. грн. или было переведено более 20 тыс. грн за месяц размер комиссии такой:

0.5% за счет собственных средств (но не более 190 грн);

4% за счет кредитных средств.

Альфа-Банк может купить Monobank?

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В начале августа в СМИ появилась информация, что Альфа-Банк может заключить сделку о приобретении Monobank, однако позже сооснователь Monobank Олег Гороховский пожаловался на Альфа-Банк, который выпустил новую карту, но в праве использовать ее отказал.

"Да, не знаю как вы нас, а мы вас точно покупать не собираемся, так что старайтесь работать лучше", – сказал Гороховский.

В то же время в самом Альфа-Банке также не подтвердили эти планы и договоренности.

"В первый раз об этом слышу", - заявил генеральный менеджер и член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.

К слову, сооснователь Monobank Олег Гороховский анонсировал интеграцию мобильного банка с криптобиржей и рынком по торговле ценными бумагами.